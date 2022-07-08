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Φουλ των προσφυγών στην ΠΕΕΟΔ: Έξι για Καραϊσκάκη, Ολυμπιακό Βόλου, τέσσερις για Λάρισα, Καρδίτσα

Ποδόσφαιρο
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Στις 23 φτάνουν οι προσφυγές που θα εκδικάσει η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την προσεχή Δευτέρα (11/7, 16:00) κι αφορούν ομάδες της (περσινής) Superleague 2.

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικαστούν:

1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ (GIANLUCA FESTA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΑΦΑΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ (RAFAEL FERNANDES DO NASCIMENTO) κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΙΑΝΚΟΝΙ ΚΟΛ (MIGUEL ANTONIO BIANCONI KOHL) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΒΕΤΑ ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ (LUKAS PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ ΒΟΛΟΥ 1937

14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΑΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΑΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

18. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

19. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

20. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

21. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΑΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

22. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΡΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

23. ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ADMIR BAJROVIC

Φουλ των προσφυγών στην ΠΕΕΟΔ: Έξι για Καραϊσκάκη, Ολυμπιακό Βόλου, τέσσερις για Λάρισα, Καρδίτσα
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