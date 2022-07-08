Φουλ των προσφυγών στην ΠΕΕΟΔ: Έξι για Καραϊσκάκη, Ολυμπιακό Βόλου, τέσσερις για Λάρισα, Καρδίτσα

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικαστούν:
1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ (GIANLUCA FESTA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΑΦΑΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ (RAFAEL FERNANDES DO NASCIMENTO) κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΙΑΝΚΟΝΙ ΚΟΛ (MIGUEL ANTONIO BIANCONI KOHL) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΒΕΤΑ ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ (LUKAS PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ ΒΟΛΟΥ 1937
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΑΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΑΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
18. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
19. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
20. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
21. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΑΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
22. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΡΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
23. ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ADMIR BAJROVIC