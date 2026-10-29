Νέα αποχώρηση σε χρόνο-ρεκόρ στον Ολυμπιακό

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ποιος δεν... κόλλησε με τον σύλλογο και όλα δείχνουν ότι άμεσα θα αντικατασταθεί, τι του «χρεώνουν» οι Πειραιώτες και ο ρόλος του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην επόμενη ημέρα.