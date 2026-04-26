Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά, η Κόμο πέρασε με 0-2 από την Τζένοα και μπορεί να ελπίζει ακόμα και για το Champions League.

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, με τη νίκη στο Luigi Ferraris κόντρα στους Rossoblu (0-2). Με τον Τάσο Δουβίκα να ανοίγει το σκορ και να φτάνει τη μια ντουζίνα γκολ στη φετινή Serie A, η Κόμο, με αγώνα περισσότερο, μείωσε στο -2 από την 4η θέση και την Γιουβέντους.

Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Έλληνας επιθετικός στο 10’ όταν με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντα Κούνια δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Μπίλοου. Το 0-1 έμεινε για το πρώτο μέρος για την Κόμο, η οποία στο δεύτερο βγήκε χωρίς τον star-player, Νίκο Πας που φάνηκε να έχει χτυπήσει. Η Τζένοα προσπάθησε στο πρώτο κομμάτι να πιέσει, όμως η ομάδα του Φάμπρεγας στο 68’ βρήκε δεύτερο γκολ με νέα κεφαλιά, αυτή τη φορά του Ντιαό ύστερα από ατομική προσπάθεια του Μπατούρινα. Το 0-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και έτσι η Κόμο έπιασε και πάλι την Ρόμα στους 61 βαθμούς και ελπίζει η Γιουβέντους να μην νικήσει την Μίλαν.