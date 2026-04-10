FIFA: ΒΑΝ για τρεις μεταγραφικές περιόδους στη Μπορντό

Η Μπορντό αντιμετωπίζει σοβαρές ποινές από την FIFA, λόγω της αδυναμίας της να διευθετήσει τις οικονομικές της εκκρεμότητες από τη μεταγραφή του Πέδρο Ντίαζ το 2023.

Η Μπορντό σε σοβαρή κρίση! Ο γαλλικός σύλλογος αντιμετωπίζει πλέον σοβαρότατες ποινές από την FIFA, και συγκεκριμένα ποινή απαγόρευσης μεταγραφών, για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους. Το BAN , που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2026, αφορά στην αποτυχία της ομάδας να τακτοποιήσει τις οικονομικές της εκκρεμότητες από τη μεταγραφή του Πέδρο Ντίαζ το 2023.

Από την μεριά της, η διοίκηση του Ρουι Μαβουμπά δεν τα παρατάει και θα τραβήξει ως τα άκρα την υπόθεση. Μετά την ανακοίνωση του ban, η ομάδα έκανε γνωστό πως θα προσφυγεί στο CAS για να άρει την απαγόρευση.