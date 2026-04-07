Σπάει τα κοντέρ ο Τσάπρας: Κορυφαίος αμυντικός σε ασίστ μετά από 16 χρόνια, πρώτος εκτός Big-4!

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας… τρελαίνει κόσμο στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκεται σε τροχιά μίας σπουδαίας επίδοσης.

Ο δεξιός μπακ του Λεβαδειακού αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς στη φετινή Stoiximan Super League, αποτελώντας τον -κατά πολλούς- κορυφαίο δεξιό μπακ στο τρέχον πρωτάθλημα.

Στην αναμέτρηση με τον Άρη για την πρεμιέρα των πλέι οφ 5-8, ο 24χρονος άσος μοίρασε ακόμα μία ασίστ, τη δέκατη φετινή του και οδηγεί σταθερά την κούρσα στη σχετική λίστα, όπως άλλωστε συνέβη και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πίσω του μάλιστα βρίσκονται μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ ο... διόσκουρός του στη δεξιά πτέρυγα του Λεβααδειακού, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, μετρώντας αμφότεροι από οκτώ.

Με την ειδοποιό διαφορά βέβαια ότι δεν μιλάμε για έναν παίκτη της επιθετικής γραμμής όπως οι δύο προαναφερθέντες που αγωνίζονται ως εξτρέμ, αλλά για έναν αμυντικό. Και για να βρούμε κάτι ανάλογο, έναν οπισθοφύλακα δηλαδή που να έχει τόσες ασίστ στο ενεργητικό του μέσα σε μία σεζόν, θα πρέπει να ανατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω.

Συγκεκριμένα, τελευταία φορά συνέβη το μακρινό 2010, πριν από 16 χρόνια! Εκείνη τη σεζόν (2009-10) ο Γιώργος Τζαβέλλας ολοκλήρωσε με 11 ασίστ σύμφωνα με τα στοιχεία της Super League (10 ασίστ κατά το transfermarkt).

Έκτοτε, όχι μόνο δεν ξαναείδαμε έναν αμυντικό να καταγράφει τέτοια νούμερα, αλλά και κανέναν άλλο παίκτη εκτός του Big-4!

Εντυπωσιακό το γεγονός ότι και πέρυσι ένας άλλος δεξιός μπακ ολοκλήρωσε με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα, συγκεκριμένα ο Ροντινέι του Ολυμπιακού, με τον Βραζιλιάνο όμως να μένει στις 9. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας βρίσκεται ήδη σε διψήφιο νούμερο και μένουν ακόμα πέντε αγωνιστικές για να ολοκληρωθούν τα πλέι οφ!

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τους πρώτους σε ασίστ ποδοσφαιριστές της Super League σε αυτά τα 16 χρόνια, με τον Κώστας Φορτούνη να έχει τέσσερις πρωτιές (!) και παίκτες του Ολυμπιακού γενικότερα να βρίσκονται 12 φορές στην κορυφή! Το... σερί έσπασαν οι Τάισον, Νάρεϊ διαδοχικά το 2022-24 από το ΠΑΟΚ και νωρίτερα ο Μάνταλος από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η λίστα:

2025-26: Τσάπρας 10 (Λεβαδειακός)

2024-25: Ροντινέι 9 (Ολυμπιακός)

2023-24 Τάισον 10 (ΠΑΟΚ)

2022-23 Νάρεϊ 10 (ΠΑΟΚ)

2021-22 Μάνταλος 11 (ΑΕΚ)

2020-21 Φορτούνης 11 (Ολυμπιακός)

2019-20 Βαλμπουενά 13 (Ολυμπιακός)

2018-19 Φορτούνης 9 (Ολυμπιακός)

2017-18 Φορτούνης 10 (Ολυμπιακός)

2016-17 Σεμπά 10 (Ολυμπιακός)

2015-16 Φορτούνης 13 (Ολυμπιακός)

2014-15 Τσόρι Ντομίνγκεζ 12 (Ολυμπιακός)

2013-14 Τσόρι Ντομίνγκεζ 11 (Ολυμπιακός)

2012-13 Aμπντούν 9 (Ολυμπιακός)



2011-12 Aμπντούν 9 (Ολυμπιακός)



2010-11 Ριέρα 11 (Ολυμπιακός)

2009-10 Τζαβέλλας 11 (Πανιώνιος)

*Το 2017-18 σύμφωνα με το transfermarkt ο Φορτούνης είχε 10 ασίστ, αλλά η Σούπερ Λιγκ δίνει 8 για τον ίδίο όπως και για Δημήτρη Γιαννούλη (Ατρόμητος), Φόνσι (Απόλλων Σμύρνης) και Πέλκα (ΠΑΟΚ).

