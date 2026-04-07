Πλήγμα για Άρσεναλ: Χάνει τον προημιτελικό με Σπόρτινγκ ο Σάκα

Μια σημαντική απουσία θα έχουν οι «κανονιέρηδες» στην πρώτη αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Μπουκάγιο Σάκα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και τέθηκε νοκ-άουτ για την αναμέτρηση με τους Πορτογάλους, που θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη (7/4, 22:00).

Εκτός έχει τεθεί και ο Γιούριαν Τίμπερ, με τον Μικέλ Αρτέτα να καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ, χωρίς να υπολογίζει δύο βασικά γρανάζια της φετινής πορείας της Άρσεναλ.

To ευχάριστο για τον Ισπανό προπονητή είναι ότι οι Ντέκλαν Ράις, Λεάντρο Τροσάρ και Γκάμπριελ Μαγκαγιάες, προπονήθηκαν κανονικά την Δευτέρα και θα βρίσκονται στην διάθεσή του.