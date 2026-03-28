Ο ΠΑΟΚ διατήρησε χωρίς… κλυδωνισμούς την παρουσία του στην κορυφή της Α΄ Εθνικής Γυναικών, επικρατώντας εντός έδρας της ΡΕΑ με 2-1 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Μετά το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ, οι «ασπρόμαυρες» επέστρεψαν άμεσα στα θετικά αποτελέσματα. Η ΡΕΑ, που από το 35’ αγωνιζόταν με παίκτρια λιγότερη λόγω αποβολής της Παντέρη, συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς νίκη.

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τη Μήτκου

να βρίσκει δίχτυα στις καθυστερήσεις (45+1’). Οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν στο 52’, όταν η Κανέλλου ισοφάρισε με κεφαλιά. Παρά την ισοφάριση, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την απάντηση: στο 76’ η Γκατσανίτσα σημείωσε το γκολ που καθόρισε την τελική έκβαση του αγώνα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της.

ΠΑΟΚ (Θανάσης Πατρικίδης): Neuhaus, Μήτκου, Stiglmair, Κοσκερίδου, Γκούνη, Κιουρεξίδου, Γιοβάνη (59’ Gacanica), Αργυρίου (70’ Γκιζάρη), Γιαννακά (46’ Andreevska), Wiehe (46’ Βαρδαλή), Τζούρτζεβιτς (59’ Lliopis).

ΡΕΑ (Στέλιος Κοζανίδης): Κατεργιαννάκη, Νικοπούλου, Βορριά, Κελαϊδή, Παντερή, Κοτσάκι, Bonnin, Situma, Κανέλλου (84’ Καπαρέλη), Ruzafa (84’ Renoux).