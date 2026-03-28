«Μεταγραφικός θόρυβος για τον Μορόν του Άρη σε Τουρκία και Ισπανία»

Ο Λορέν Μορόν φαίνεται πως έχει τραβήξει για τα καλά τα βλέμματα στο εξωτερικό, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Ισπανός επιθετικός βρίσκεται στο μικροσκόπιο αρκετών ομάδων της Süper Lig, αλλά και συλλόγων από την Ισπανία.

Το ενδιαφέρον γύρω από τον 32χρονο φορ του Άρη έχει ενταθεί σημαντικά, αφού η Αντάλιασπορ δεν είναι η μόνη που εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκταςκαι Τράμπζονσπορ παρακολουθούν επίσης τον Μορόν, την ώρα που από την Ισπανία φέρονται να έχουν δείξει κινητικότητα οι Κάντιθ και Λας Πάλμας.

Ο Μορόν πραγματοποιεί μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του Άρη, με απολογισμό οκτώ τερμάτων και μίας ασίστ σε 30 συμμετοχές, αγωνιζόμενος συνολικά για 2.256 λεπτά. Οι εμφανίσεις του τον έχουν ανεβάσει ψηλά στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων αρκετών συλλόγων ενόψει καλοκαιριού.

Στον Άρη αντιλαμβάνονται ότι ο Ισπανός επιθετικός αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία και δεν σκοπεύουν να μπουν σε συζητήσεις με χαμηλά ποσά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, οι «κιτρινόμαυροι» φέρονται να ζητούν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για να εξετάσουν σοβαρά ενδεχόμενη παραχώρησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μορόν ήρθε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2023 ως ελεύθερη μεταγραφή από τη Μπέτις, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.