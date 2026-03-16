Οι οπαδοί της Ροσάριο πέταξαν φουσκωτές κούκλες με φανέλες της Νιούελς (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με τη Μπάνφιλντ, όταν οπαδοί των γηπεδούχων προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, φίλοι της Ροσάριο Σεντράλ πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο φουσκωτές κούκλες που φορούσαν φανέλες της Νιούελς Ολντ Μπόις.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, με τους σεκιούριτι να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να απομακρύνουν τις κούκλες ώστε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral στα social media, καθώς η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες της πόλης του Ροσάριο θεωρείται από τις πιο έντονες στο ποδόσφαιρο της Αργεντινή.

Το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι πραγματοποιήθηκε το 1905 και από τότε η κόντρα έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ιστορικές στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Συνολικά, η Ροσάριο Σεντράλ διατηρεί προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με 98 νίκες, έναντι 77 της Νιούελς Ολντ Μπόις, ενώ 103 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.