Το... γυρίζει ή απολύεται σύντομα ο Τούντορ!

Δημοσίευμα της «Telegraph» αναφέρει ότι οι «Spurs» σκέφτονται να απολύσουν τον Ιγκόρ Τούντορ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων! «Κλειδιά» οι αναμετρήσεις κόντρα σε Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ και στους «16» του Champions League με την Ατλέτικο.
Παράλληλα, το όνομα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι πρώτο στη λίστα για το καλοκαίρι, όμως θα πρέπει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός στην Championship, κάτι που φαντάζει πιθανό με την έως τώρα εικόνα της Τότεναμ και τα δεδομένα στην Premier League.
Tottenham look at appointing second manager in a month— Telegraph Football (@TeleFootball) March 6, 2026
⚡ Igor Tudor at risk after three defeats from three matches
🇮🇹 Talks with Roberto De Zerbi to take charge in summer
🥂 Even exclusive Tunnel Club members join the revolt
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