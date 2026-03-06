Το... γυρίζει ή απολύεται σύντομα ο Τούντορ!

Ένα μήνα και... κάτι ψιλά ενδέχεται να κάτσει στον πάγκο της Τότεναμ ο Κροάτης προπονητής, αν δεν επανέλθουν άμεσα στις νίκες στην Premier ή αποκλειστούν από το Champions League!

Δημοσίευμα της «Telegraph» αναφέρει ότι οι «Spurs» σκέφτονται να απολύσουν τον Ιγκόρ Τούντορ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων! «Κλειδιά» οι αναμετρήσεις κόντρα σε Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ και στους «16» του Champions League με την Ατλέτικο.

Παράλληλα, το όνομα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι πρώτο στη λίστα για το καλοκαίρι, όμως θα πρέπει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός στην Championship, κάτι που φαντάζει πιθανό με την έως τώρα εικόνα της Τότεναμ και τα δεδομένα στην Premier League.