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Τα highlights της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην Τσεχία (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία με την Πλζεν και την πρόκριση των "πράσινων" στην ρουλέτα των πέναλτι.
Τα highlights της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην Τσεχία (vid)