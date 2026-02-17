«Δένει τον Σάκα με νέο πολυετές συμβόλαιο η Άρσεναλ»

Παίκτης της Άρσεναλ θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Μπουκάγιο Σάκα, με τους «κανονιάρηδες» να ανανεώνουν με τον 24χρονο έξτρέμ έως ο 2031, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο BBC, ο Σάκα είπε ήδη «ναι» για νέο πενταετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του μάλιστα να ξεπερνούν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ (300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα).

Το τρέχον συμβόλαιο του Άγγλου με τους Gunners λήγει το καλοκαίρι του 2027 και έτσι η ομάδα του Βορείου Λονδίνου έτρεξε να «δέσει» τον Σάκα πριν αρχίσει να προσελκύει μνηστήρες, καθώς από τον Ιανουάριο που θα έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του θα μπορούσε να συμφωνήσει με όποια ομάδα ήθελε.

O Σάκα είναι προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ και μέχρι σημερα έχει καταγράψει 296 συμμετοχές με την ομάδα, με απολογισμό 77 γκολ, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 78 ασίστ.