Με γκολ στο τελευταίο λεπτό η Ίντερ πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-2 σε βάρος της Γιουβέντους και πέρασε και πάλι στο +8 από τη 2η, Μίλαν, η οποία χρωστά ένα ματς με την Κόμο. Ισοφάρισαν δύο φορές οι Bianconeri, όμως δεν άντεξαν στο φινάλε παίζοντας με 10 παίκτες από το 42’.

Η Γιουβέντους μπήκε ένα κλικ καλύτερα στο derby, όμως η Ίντερ μπήκε μπροστά στο σκορ στο 17’ όταν στο χλιαρό σουτ του Λουίς Ενρίκε από τα δεξιά η μπάλα βρήκε στον Καμπιάζο, άλλαξε πορεία και ο Ντι Γκρεγκόριο νικήθηκε στην κλειστή του γωνία. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη τους φάση στο 20’ με κεφαλιά του ΜακΚένι στα χέρια του Ζόμερ και στο 26’ ισοφάρισαν με τον Καμπιάζο να εξιλεώνεται πλασάροντας από κοντά έπειτα από σέντρα του ΜακΚένι από δεξιά και τραγική αντίδραση από τους Μπίσεκ και Λουίς Ενρίκε (1-1).

Οι Bianconeri ανέβηκαν άμεσα, στο 30’ ο Γιλντίζ έκανε το κλασικό φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία, αλλά ο Ζόμερ απέκρουσε και στο 35’ η Ίντερ είχε τρομερή διπλή ευκαιρία όταν ο Ζιελίνσκι βρέθηκε τετ-α-τετ από πάσα του Τουράμ, πλάσαρε τον Ντι Γκρεγκόριο αλλά ο Μπρέμερ είχε διαβάσει τη φάση και έκοψε πάνω στη γραμμή. Για να φτάσουμε στο 42’.

Οι γηπεδούχοι είχαν διπλό δοκάρι με τον Μπαστόνι έπειτα από επέμβαση του Ντι Γκρεγκόριο στην κεφαλιά του Τουράμ και ο Ιταλός στόπερ ήταν πρωταγωνιστής στο ίδιο λεπτό στην άλλη πλευρά του γηπέδου όταν έκανε θέατρο και ξεγέλασε τον διαιτητή, Λα Πένα, να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Καλούλου, ο οποίος δεν τον είχε ακουμπήσει καν. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 1-1, όμως αυτό θα άλλαζε στην επανάληψη.

Ο Κρίστιαν Κίβου αντικατέστησε τον Μπαστόνι στο ημίχρονο, ενώ η Γιούβε παρά το αριθμητικό μειονέκτημα είχε διπλή φάση στο 51’ με Καμπιάζο, Μιρέτι, αλλά ο Ζόμερ αντέδρασε σωστά. Όπως σωστά αντέδρασε και ο Ντι Γκρεγκόριο στη ρουκέτα του Τσαλχάνογλου στο 67’, με την Ίντερ να αυξάνει την πίεση όσο περνούσε η ώρα και την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι να κλείνεται όλο και περισσότερο.

Στο 76’ ήρθε για τους γηπεδούχους το γκολ που φάνηκε ότι θα έκρινε το derby με την κεφαλιά του Εσπόζιτο έπειτα από σέντρα του Ντιμάρκο, όμως η Μεγάλη Κυρία είχε ακόμα ζωή και στο 83’ έπειτα από λάθος του Λαουτάρο και τη δεύτερη ασίστ του ΜακΚένι, ο Λοκατέλι με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ζόμερ στέλνοντας την μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα για το 2-2. Αυτό φάνηκε ότι θα μένει μέχρι το φινάλε αφού στο 89’ ο Ντι Γκρεγκόριο έκανε μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Μπίσεκ, όμως στο 90’ ο Ζιελίνσκι με τρομερό αριστερό άφησε άγαλμα τον Ιταλό πορτιέρε χαρίζοντας τη νίκη στην Ίντερ (3-2).