Καλαμάτα: Αποχώρησε ο Καλούδης Λεμονής

Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελεί ο Καλούδης Λεμονής, ο οποίος ζήτησε να λυθεί το συμβόλαιό του.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Καλούδη Λεμονή.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσωπικής επιθυμίας του ποδοσφαιριστή, σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρινούς συνεννόησης. Ο Καλούδης Λεμονής υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, με ήθος, σεμνότητα και άψογη συμπεριφορά, αποτελώντας παράδειγμα επαγγελματία τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, τίμησε τη φανέλα της Καλαμάτας με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο ομαδικό πνεύμα και στην καθημερινή λειτουργία του συλλόγου. Ο επαγγελματισμός του, η εργατικότητα και ο σεβασμός προς συμπαίκτες, προπονητές και προσωπικό, άφησαν το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα θα ήθελε να τον ευχαριστήσει θερμά για την προσφορά του και τη στάση που επέδειξε καθ’ όλη τη συνεργασία μας. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, με υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

