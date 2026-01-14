Υπόθεση 15 (!) λεπτών αποδείχθηκε η «μάχη» Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ στο Φάληρο, με την ομαδάρα του Ραζβάν Λουτσέσκου να αφήνει εκτός Κυπέλλου τους Πειραιώτες που δεν κατάφεραν να απειλήσουν ποτέ την εστία του Τσιφτσή (0-2).

ΠΑΟΚάρα, όνειρο στο «Γ. Καραϊσκάκης»! Σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι Κυπέλλου Betsson που μύριζε «μάχη» από το πρώτο λεπτό, η ομαδάρα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν επιβλητική και κυρίαρχη απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ενδεκάδα… πολέμου του Ρουμάνου τεχνικού δικαιώθηκε απόλυτα, με τους ασπρόμαυρους να παίζουν με πάθος, πειθαρχία και αυταπάρνηση, να καταθέτουν ψυχή και σώμα στο χορτάρι και να φεύγουν από τον Πειραιά με το εισιτήριο της πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο «δίλημμα» Μπότης ή Τζολάκης στην εστία, επέλεξε τον βασικό του τερματοφύλακα, με τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν και Ορτέγκα. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Γκαρθία και Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους κινήθηκε ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θέση πήραν οι Μαρτίνς και Γιαζίτσι, με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι. Πολύ γρήγορα όμως, ο Βάσκος τεχνικός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή πλάνου προκειμένου να... φρενάρει τον ΠΑΟΚ και να βρει λύσεις απέναντι στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από την πλευρά του, ο προπονητής του ΠΑΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί μία δύσκολη εξίσωση καθώς παραμονές του αγώνα, ίωση «χτύπησε» αρκετούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα εκτός έμειναν οι Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά που ταλαιπωρούνται από την ίωση ενώ σήμερα (14/7) ανέβασε πυρετό και ο νεαρός κίπερ, Δημήτρης Μοναστηρλής, και παρέμεινε στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Ως εκ τούτου, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία, επιλέγοντας τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι για την άμυνα. Στα χαφ, μία πρώτη, πανηγυρική δικαίωση για τον Λουτσέσκου, επιστρατεύοντας τον Οζντόεφ στο πλευρό του Μεϊτέ, έχοντας τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Αντρίγια πίσω από τον νεαρό φορ, Ανέστη Μύθου.

Ονειρικό ξεκίνημα για τους Θεσσαλονικείς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μύθου έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, μετά την πάσα του Αντρίγια, προσπέρασε τον Τζολάκη, αλλά και τον Κοστίνια που δεν κατάφερε να τον κόψει και πλάσαρε για το 0-1 του Δικεφάλου. Ο Σέρβος αποδείχθηκε δύσκολος «γρίφος» για τους Πειραιώτες, σε έναν σούπερ κομβικό ρόλο στη δημιουργία και στην ανάπτυξη των ασπρόμαυρων, ταλαιπωρώντας ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό από τα δεξιά της επίθεσης.

Κάτι που έγινε σαφές και στο 15', με τον ΠΑΟΚ να «παγώνει» το «Γ.Καραϊσκάκης», παίρνοντας... αέρα δύο τερμάτων. Ο Τάισον άλλαξε υπέροχα δεξιά για τον Αντρίγια, αυτός γύρισε στο πέναλτι και ο Οζντόεφ με τρομερό σουτ έγραψε το 0-2. Μέσα σε διάστημα 8 λεπτών, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε στριμώξει στα σχοινιά τον Ολυμπιακό, που έψαξε αλλά δεν βρήκε μέχρι την ολοκλήρωση του α΄μέρους απαντήσεις.

Τι κι αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επενέβη από τον πάγκο στο 32΄, σε μία προσπάθεια να εντείνει την πίεση και να τονώσει επιθετικά την ομάδα του; Ο ΠΑΟΚ δεν... ίδρωνε και το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε με την είσοδο του Γιάρεμτσουκ στη θέση του Γιαζίτζι, προκειμένου να περάσει στα άκρα τον Τσικίνιο, με τον Ταρέμι πίσω από τον Ουκρανό φορ. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να απειλήσει με αξιώσεις, έχοντας βαριά μία τελική στην εστία από τις συνολικά επτά, την ώρα που ο Δικέφαλος έδειχνε... δόντια στη μετάβαση και έκλεισε το ημίχρονο με 3/3 και μία αξιοσημείωτη στιγμή με τη βολίδα του Κωνσταντέλια από τ΄αριστερά που έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης.

Με μία ακόμη διορθωτική κίνηση από τους γηπεδούχους ξεκίνησε το β' μέρος του αγώνα, με τον Ροντινέι να αντικαθιστά τον Κοστίνια, με τον Βραζιλιάνο να παίζει στην δεξιά πλευρά της άμυνας, πίσω από τον Μαρτίνς. Παρά την αναμενόμενη, θεωρητικά, πίεση από τον Ολυμπιακό για να βρει το γκολ που θα τον έβαζε εκ νέου στο κόλπο, ο ΠΑΟΚ είχε και πάλι την πρώτη αξιοσημείωτη φάση στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Τάισον έφυγε στη μετάβαση, άνοιξε δεξιά στον Μύθου, με τον Τζολάκη να φωνάζει παρών. Άμεση απάντηση από τους Πειραιώτες στο 52΄, με τον Μουζακίτη να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ, αλλά αυτήν την φορά ήταν η σειρά του Τσιφτσή να καταγράψει μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Κίνηση ματ από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, επιστρατεύοντας στο 60' τον Χρήστο Ζαφείρη, κινούμενος με τρία χαφ στο Φάληρο και τον 22χρονο πίσω από τον φορ, αποσύροντας τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ είχε προβάδισμα δύο τερμάτων, χρειαζόταν ηρεμία και φρεσκάδα να διαχειριστεί το χρόνο, την ώρα που ο αντίπαλος του τα έπαιζε όλα γι΄όλα με την είσοδο των Έσε - Ποντένσε στο 65', χωρίς όμως ιδέες επιθετικά.

Πολλές μονομαχίες μέχρι τέλους, χωρίς όμως σημαντικές στιγμές για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε με κάθε τρόπο, σε κάθε φάση πως στο Φάληρο είναι η βραδιά του, αρνούμενος όχι απλά να παραδοθεί αλλά να δει την εστία του να παραβιάζεται. Ό,τι καλύτερο έχει να θυμάται ο Ολυμπιακός είναι η φάση στο φινάλε όταν ο Ταρέμι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσιφτσή, ενώ στη συνέχεια ο Ποντένσε εκτέλεσε άουτ από ευνοϊκή θέση.

Το 0-2 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο Φάληρο, με τον ΠΑΟΚ να σφραγίζει στο «Γ.Καραϊσκάκης» το εισιτήριο της πρόκρισης, περιμένοντας έναν εκ των Παναθηναϊκό - Άρη στα ημιτελικά.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια(46΄Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν(80΄Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία(64΄Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο(64΄Ποντένσε), Μάρτινς, Γιαζίτσι(31΄Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας(71΄Γιακουμάκης), Τάισον(58΄Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς(90+1΄Πέλκας), Μύθου(71΄Χατσίδης)