Με τριάδα Καλοσκάμη, Ελίασον, Κουτέσα πίσω από Γιόβιτς η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον προημιτελικό αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Μπρινιόλι στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μάνταλο-Πινέδα δίδυμο στον άξονα και την τριάδα των Καλοσκάμη, Ελίασον και Κουτέσα πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για την Ένωση: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα.

Οι 11 του ΟΦΗ

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.

Αναπ: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης, Ισέκα.