Πανέτοιμος ΠΑΟΚ για το Φάληρο: Μόλις δύο στο απουσιολόγιο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Μόλις δύο ονόματα στο απουσιολόγιο.

Με ανεβασμένη τη ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία ενόψει του νοκ άουτ παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και «πετάει» το απόγευμα της Τρίτης (13/1) για την πρωτεύουσα.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Μόλις δύο ονόματα βρίσκονται στο απουσιολόγιο του Δικεφάλου καθώς Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Όπως το συνηθίζει, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή και μένει να φανεί με ποιον εκ τους δύο νεαρούς, Μοναστηρλή ή Μύθου, θα κινηθεί στο βασικό πλάνο.

Αν και εφόσον, εμπιστευθεί εκ νέου τον νεαρό κίπερ, τότε σημαίνει ότι θα ρίξει όλα τα βαριά χαρτιά του στο ματς, έχοντας τον Γιώργο Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης. Αν επιλέξει τον Ανέστη Μύθου ως αιχμή του δόρατος, ο Κρητικός φορ θα μείνει στον πάγκο και κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Αντώνης Τσιφτσής.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα έτοιμος και με ανεβασμένη τη ψυχολογία μετά την εμφάνιση στο Αγρίνιο και πάει στο Φάληρο για μία «σκληρή» μάχη.