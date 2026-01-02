«Εκτός Κόπα Άφρικα με τραυματισμό στον μηρό ο Ντέσερς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αφρική, ο τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς στον μηρό τον αφήνει εκτός συνέχειας στο Κόπα Άφρικα, με αποτέλεσμα να επιστρέφει άμεσα στον Παναθηναϊκό.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού είχε μόλις επιστρέψει στην δράση, σκοράροντας μάλιστα στο ματς κόντρα στον Βόλο, στο οποίο πήρε και φανέλα βασικού.

Αμέσως μετά αναχώρησε για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Νιγηρίας για το Κόπα Άφρικα, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Κι αυτό γιατί ο τραυματισμός που υπέστη στον μηρό φαίνεται πως είναι αρκετός για να του στερήσει την παρουσία του στην διοργάνωση.

Σύμφωνα με τους Αφρικανούς, ο «πράσινος» στράικερ τίθεται εκτός ομάδας λόγω του προβλήματος αυτού και έτσι θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Μένει βέβαια να φανεί ποιο είναι το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και για πόσο θα τον στερηθεί ο Ράφα Μπενίτεθ.