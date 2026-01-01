Η αμνησία του Στράτου Αποστολάκη: Τι έλεγε το βράδυ του περιβόητου αγώνα, γιατί τον έγραψαν στο ΦΑ!

Ο Στράτος Αποστολάκης αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παναχαϊκή το 1999, ξεχνώντας προφανώς πώς είχε αντιδράσει τότε στις αδιανόητες αποφάσεις του διαιτητή και τι είχε κάνει μετά το σφύριγμα της λήξης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Στράτος Αποστολάκης βάλθηκε σαν… άλλος αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού να πείσει ότι η παράγκα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι που πάντα υπήρχε και πως δεν οφείλονται σε αυτή οι χαμένοι τίτλοι του Παναθηναϊκού.

Με κάποιον ακατανόητο τρόπο κατάφερε να παρουσιάσει μάλιστα ως ευνοημένο το «Τριφύλλι», αναφέροντας σε ανύποπτο χρόνο ότι και ο ίδιος έχει νιώσει διαιτητική εύνοια, όταν αγωνιζόταν με την πράσινη φανέλα.

Το αποκορύφωμα της τρέλας όμως ήρθε όταν αναφέρθηκε στο περίφημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παναχαϊκή το 1999, με διαιτητή τον Νίκου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «χειρουργεία» στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον ρέφερι να φτάνει στο σημείο να βγάλει στο πρώτο ημίχρονο κίτρινη κάρτα στον Νικοπολίδη για καθυστέρηση, σε ματς που το «Τριφύλλι»… καιγόταν για τη νίκη.

Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς γινόταν εκείνα τα χρόνια, αρκεί να αναφέρουμε ότι το έργο ήταν τόσο συντονισμένο ώστε εκείνο το ματς δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά, παρότι κανονικά καλύπτονταν όλες οι αναμετρήσεις του Πρωταθλήματος.

Ο Αποστολάκης λοιπόν είπε χαρακτηριστικά ότι δεν φταίει καμία παράγκα αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κερδίσει τους Πατρινούς, ξεχνώντας προφανώς τα όσα ακολούθησαν το σφύριγμα της λήξης εκείνου του αγώνα.

Τότε ο παλαίμαχος άσος ήταν βοηθός του Γιάννη Κυράστα και σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής είχε ξεσπάσει κατά της άθλιας διαιτησίας, εξυβρίζοντας τον Νίκου (όπως κατέγραψε ο ίδιος στο Φύλλο Αγώνος) και φωνάζοντας ότι ευτυχώς σταμάτησε το ποδόσφαιρο και δεν τα βιώνει πια αυτά ως παίκτης. Επεισόδιο όμως είχε και με τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, Άρη Λουκόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτά πάντα γίνονταν στο ποδόσφαιρο και παλιά τα έκανε ο Παναθηναϊκός.

«Πότε; Τότε που μέσα σε 17 χρόνια κατακτήσαμε 5 Πρωταθλήματα;» ήταν η απάντηση του Στράτου Αποστολάκη. Για να έρθει μετά από 26 χρόνια και να δηλώσει ότι ένιωθε εύνοια όταν φορούσε την πράσινη φανέλα και ότι η παράγκα είχε γίνει… έμμονη ιδέα στον Παναθηναϊκό.