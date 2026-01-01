Παίρνει δανεικό τον Μπακαγιόκο από την Καλαμάτα η Αναγέννηση Καρδίτσας

Η ΑΣΑ ενισχύεται για να «χτυπήσει» την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα.

Και τώρα… μεταγραφές. Η Αναγέννηση Καρδίτσας τακτοποίησε τις οφειλές που είχε, απελευθερώθηκε από τα ban που της είχαν επιβληθεί και ξεκινάει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της σεζόν.

Η ΑΣΑ με τη συμπλήρωση 15 αγώνων είναι έναν βαθμό πίσω από τον Ηρακλή που βρίσκεται στην πρώτη προνομιούχο θέση του ομίλου και «χτυπάει» άνοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mikriliga.com, η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι θέμα χρόνου να κλείσει τον δανεισμό του Τζούνιορ Μπακαγιόκο από την Καλαμάτα.

Οι δύο ΠΑΕ φέρονται να έχουν συμφωνήσει και το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μετακίνησης έχει δοθεί και από τον μεγαλομέτοχο της μεσσηνιακής ομάδας, Γιώργο Πρασσά.

Ο Μπακαγιόκο θα συνεργαστεί ξανά με τον τεχνικό της Αναγέννησης Δημήτρη Σπανό, καθώς οι δύο τους είχαν συνυπάρξει και στη θητεία του Έλληνα τεχνικού στην Καλαμάτα.