Χριστούγεννα στο Ντουμπάι με Στρεφέτσα, Γουίλιαν και Νταβίντ Λουίζ για τον Ροντινέι (pics)

Ο Ροντινέι περνάει στιγμές χαλάρωσης στο Ντουμπάι παρέα με τον Στρέφετσα, τον άλλοτε «ερυθρόλευκο» Γουίλιαν, αλλά και τον Νταβίντ Λουίζ.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε την άδεια των Χριστουγέννων που έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του και βρέθηκε με την σύζυγό του στο Ντουμπάι, έχοντας όμως εκλεκτή παρέα μαζί τους.

Συγκεκριμένα, όπως δημοσίευσε ο Ροντινέι στο Instagram, ο Βραζιλιάνος άσος των Πειραιωτών πέρασε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μαζί με τον Στρεφέτσα, τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Γουίλιαν αλλά και τον σπουδαίο στόπερ της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ.

Ένα δυνατό παρεάκι από την Βραζιλία πέρασε τα Χριστούγεννα του στο Ντουμπάι!

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