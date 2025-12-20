Συνεχίζει με Μπάουερ στο «τιμόνι» η Βόλφσμπουργκ έως το 2027

Λίγες ώρες πριν την εν εξελίξει αναμέτρηση με την Φράιμπουργκ, η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε την «προαγωγή» του Ντάνιελ Μπάουερ στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

Ο 43χρονος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή στις 9 Νοεμβρίου μετά την απομάκρυνση του Πολ Σιμόνις, συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2027, «εξαργυρώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη σταθεροποίηση των «Λύκων» τις τελευταίες εβδομάδες, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

«Ο Ντάνιελ ανέλαβε την ομάδα σε μια ακόμη δύσκολη περίοδο και όχι μόνο κατάφερε να φέρει σταθερότητα, αλλά ανέπτυξε την ομάδα εβδομάδα με την εβδομάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του κλαμπ, Πέτερ Κρίστιανσεν και πρόσθεσε:

«Δημιούργησε μια δυνατή ενότητα και έδωσε νέα πνοή στην ομάδα. Για εμάς ήταν σημαντικό πρώτα να αναδιαρθρώσουμε την τεχνική ηγεσία και στη συνέχεια να λάβουμε από κοινού μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση σχετικά με τη θέση του προπονητή».

Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Πίρμιν Σβέγκλερ, πρόσθεσε: «Οι εμφανίσεις στο γήπεδο - και τα αποτελέσματα - μιλούν από μόνα τους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Ντάνιελ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αυτή τη σεζόν και στο μέλλον. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί».

Από την πλευρά του ο νεαρός προπονητής υποστήριξε: «Είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Η ομάδα έχει δουλέψει εξαιρετικά τις τελευταίες εβδομάδες και έχει δείξει μεγάλο δυναμική.

Τώρα η προσοχή στρέφεται στη συνέχιση αυτής της πορείας με σταθερότητα, πάθος και ενότητα. Ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω για την εξέλιξή μας μαζί με το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες, και να τα δώσουμε όλα για τη Βόλφσμπουργκ».

Ο γεννημένος στο Άντερναχ, Μπάουερ, βρίσκεται στο σύλλογο από το 2016, όταν εντάχθηκε στην ακαδημία της ομάδας, προερχόμενος από το Ανόβερο 96. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει αναλάβει διάφορους ρόλους: βοηθός προπονητή στις ομάδες U19 και στην πρώην U23, καθώς και πρώτος προπονητής στην U17 και πιο πρόσφατα στην U19.

Προς το τέλος της περσινής σεζόν ανέλαβε προσωρινά την πρώτη ομάδα, αποσπώντας τέσσερις βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια της χρονιάς.

Όπως είχε προγραμματιστεί, ο Μπάουερ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του διπλώματος προπονητή, Pro Licence, παράλληλα με τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.