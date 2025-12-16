Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Δείτε παρακάτω όλους τους ορισμούς των διαιτητών:
Α Όμιλος
Σάββατο 20/12 - 15:00
Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης
Διαιτητής: Δρακίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Λιόντος (Ηπείρου)
Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Μαυρίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Ζήρδας, Κουβαλάκης (Δράμας)
Κυριακή 21/12 - 15:00
Καβάλα - Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης, Κουντουράς (Μακεδονίας)
ΠΑΟΚ Β - Ηρακλής
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκη), Σακάλογλου (Καβάλας)
Δευτέρα 22/12 - 14:00
Asteras B AKTOR - Αναγέννηση Καρδίτσας
Διαιτητής: Μπουρουτζίκας (Λάρισας)
Βοηθοί: Ισακοβίδης (Λακωνίας), Παύλος (Δυτ. Αττικής)
Β Όμιλος
Σάββατο 20/12 - 14:00
Καλαμάτα - Athens Kallithea
Διαιτητής: Κεφαλάς (Σερρών)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)
Κυριακή 21/12 - 15:00
Μαρκό - Χανιά (14:00)
Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου), Τσικλητάρη (Πιερίας)
Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)
Βοηθοί: Σαμοϊλής (Αθηνών), Παπαδόπουλος (Πειραιώς)
Παναργειακός - Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Ιωάννου, Πριόνας (Ευβοίας)
Πανιώνιος - Αιγάλεω
Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Δέτση (Δωδ/νήσου)