Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα ματς της 15ης αγωνιστικής της Super League 2.

Δείτε παρακάτω όλους τους ορισμούς των διαιτητών:



Α Όμιλος



Σάββατο 20/12 - 15:00



Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης Διαιτητής: Δρακίδης (Ξάνθης)

Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Λιόντος (Ηπείρου)



Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Μαυρίδης (Ημαθίας)

Βοηθοί: Ζήρδας, Κουβαλάκης (Δράμας)



Κυριακή 21/12 - 15:00



Καβάλα - Νίκη Βόλου

Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

Βοηθοί: Τοροσιάδης, Κουντουράς (Μακεδονίας)



ΠΑΟΚ Β - Ηρακλής

Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκη), Σακάλογλου (Καβάλας)



Δευτέρα 22/12 - 14:00



Asteras B AKTOR - Αναγέννηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Μπουρουτζίκας (Λάρισας)

Βοηθοί: Ισακοβίδης (Λακωνίας), Παύλος (Δυτ. Αττικής)



Β Όμιλος



Σάββατο 20/12 - 14:00



Καλαμάτα - Athens Kallithea

Διαιτητής: Κεφαλάς (Σερρών)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)



Κυριακή 21/12 - 15:00



Μαρκό - Χανιά (14:00)

Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου), Τσικλητάρη (Πιερίας)



Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη

Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)

Βοηθοί: Σαμοϊλής (Αθηνών), Παπαδόπουλος (Πειραιώς)



Παναργειακός - Ολυμπιακός Β

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Βοηθοί: Ιωάννου, Πριόνας (Ευβοίας)



Πανιώνιος - Αιγάλεω

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Δέτση (Δωδ/νήσου)