Τι αποφασίστηκε για το Joker Right Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Πότε δεν μπορούν να το πάρουν!

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τις αποφάσεις που έλαβε η Λίγκα, μεταξύ άλλων και για το δικαίωμα αναβολής αγώνα που έχουν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Το επονομαζόμενο "Joker Right" ήταν μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν στο σημερινό Δ.Σ. της Stoiximan Super League κι αφορούσε στο δικαίωμα αναβολής αγώνα πρωταθλήματος για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός το έχει ήδη εξασκήσει από την πρεμιέρα κιόλας, όταν ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας του με τον ΟΦΗ λόγω των υποχρεώσεών του με την Σαμσουνσπόρ στα πλέι οφ του Europa League.

Ως εκ τούτου εκείνοι που συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αφού δεν το έπραξαν μέχρι τώρα κι ενώ η League Phase οδεύει προς το τέλος της.

Επειδή ωστόσο η αρχική απόφαση αφορούσε μέχρι τις 30 Γενάρη, οπότε και ολοκληρώνεται η League Phase σε Champions League και Europa League, με τη σημερινή απόφαση της Λίγκας αυτό επεκτάθηκε μέχρι και την ολοκλήρωση -σχεδόν- της κανονικής διάρκειας, για το ενδεχόμενο που περάσουν στα νοκ άουτ οι τρεις εκπρόσωποί μας.

Το... "σχεδόν" αφορά στον αστερίσκο που, σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιτρέπει στις ομάδες να αναβάλλουν αγώνες για την 24η, την 25η και την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήτοι τις τρεις τελευταίες της regular season, μιας και δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για να γίνουν οι αγώνες. Σημειώνεται πως την 24η αγωνιστική ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Σε ό,τι αφορά το πότε μπορούν να αιτηθούν την αναβολή ενός παιχνιδιού, αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του, συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι την προτελευταία Παρασκευή πριν το σαββακύριακο που αφορά η αναμέτρηση (ουσιαστικά 8-9 ημέρες πριν), είτε πριν, είτε μετά τον επίμαχο ευρωπαϊκό αγώνα.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αναφέρει:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1/ Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ο ορισμός και το πρόγραμμα των αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

2/ Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κλήρωση αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts (θέσεις 9-14) πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2025.

3/ Η ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027) θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

4/ Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.