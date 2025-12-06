ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο καθαρισμός του γονάτου του Μιχαηλίδη

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Έλληνα στόπερ να τραυματίζεται στο γονάτο και να παραμένει στα «πιτς» το προσεχές διάστημα.
Σήμερα (6/12) ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αρθροσκοπικός καθαρισμός του γονάτου του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεκινάει τον... δρόμο της επιστροφής.
Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» ευχήθηκαν στον κεντρικό αμυντικό του Δικεφάλου «Περαστικά και γρήγορα πίσω στο γήπεδο!».
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αρθροσκοπικός καθαρισμός στο γόνατο του Γιάννη Μιχαηλίδη.— PAOK FC (@PAOK_FC) December 6, 2025
Περαστικά και γρήγορα πίσω στο γήπεδο! 💪🏻#TheLion 🦁#PAOK #OurWay ⚪️⚫️ pic.twitter.com/vwHTccdmRn