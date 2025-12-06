ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο καθαρισμός του γονάτου του Μιχαηλίδη

Με επιτυχία στέφθηκε ο αρθροσκοπικός καθαρισμός του γονάτου του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα.

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Έλληνα στόπερ να τραυματίζεται στο γονάτο και να παραμένει στα «πιτς» το προσεχές διάστημα.

Σήμερα (6/12) ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αρθροσκοπικός καθαρισμός του γονάτου του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεκινάει τον... δρόμο της επιστροφής.

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» ευχήθηκαν στον κεντρικό αμυντικό του Δικεφάλου «Περαστικά και γρήγορα πίσω στο γήπεδο!».