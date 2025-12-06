Οι Χωριάτες ονειρεύονται τα σαλόνια: Η τρομερή Άστον Βίλα πάτησε την Άρσεναλ με σκορ 2-1, μείωσε κι άλλο την απόσταση από την κορυφή και βάζει ξεκάθαρα πλώρη για το Champions League και βλέπει κι ακόμη ψηλότερα.

Τρελαίνει κόσμο η φετινή Άστον Βίλα, με τους Χωριάτες να «πατούν» εντός έδρας και την Άρσεναλ (2-1) με... buzzer beater του Μπουεντία στο 95', στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ονειρεύονται μεγαλεία και με το δίκιο τους.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρίσκεται σε απίθανη φόρμα, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες στην Premier League, έσπασε το τρομερό αήττητο σερί των «κανονιέρηδων» και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή μόλις στους τρεις βαθμούς. Παράλληλα, οι Λονδρέζοι έχασαν πολύτιμο έδαφος στην κούρσα για το πρωτάθλημα,

Έτσι, πλέον επικρατεί ο πραγματικός... χαμός στη βαθμολογία, καθώς από εκεί που η Άρσεναλ φαινόταν να είναι αρκετά μπροστά, οι Villagers μείωσαν στο «τρίποντο», ενώ Μάντσεστερ Σίτι είναι επίσης στο -5 και μάλιστα έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Άστον Βίλα άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα πολύ όμορφο τέρμα του Μάτι Κας και σόκαρε για πρώτη φορά τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρήκε απάντηση στο δεύτερο ημίχρονο και έφερε το ματς στα ίσα στο 52' με τον Λεάντρο Τροσάρ.

Ο χρόνος περνούσε, οι δύο ομάδες πίεζαν και είχαν ευκαιρίες, ωστόσο το ματς φαινόταν πως θα λήξει ισόπαλο. Όλα αυτά μέχρι τις καθυστερήσεις, με τον Εμιλιάνο Μπουεντία να σοκάρει για δεύτερη φορά τους «κανονιέρηδες». Ο Αργεντίνος μπήκε λίγο νωρίτερα στο ματς στη θέση του άλλου σκόρερ της Βίλα (87' στη θέση του Κας) και με ασίστ του Καμαρά έκανε το 2-1 στο 95ο λεπτό και χάρισε μία τεράστια νίκη στην ομάδα του.