Ηρακλής: Ευχαρίστησε τον επιχειρηματία Βασίλη Ταρνανά

Η ΠΑΕ Ηρακλής με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον επιχειρηματία Βασίλη Ταρνανά, για την υποστήριξη που προσφέρει στην ομάδα της Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Κυανόλευκης» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής-ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ευχαριστεί θερμά τον κύριο Ταρνανά, ενεργό μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής, που συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα με συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον. Μέσα από την εταιρεία του, Παλέτες Ταρνανάς, ενισχύει διαχρονικά την προσπάθεια της ΠΑΕ, αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τον Ηρακλή παραμένουν σταθερά στο πλευρό του.

Η Παλέτες Ταρνανάς αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες και οργανωμένες επιχειρήσεις στον χώρο της κατασκευής, ανακύκλωσης και εμπορίας παλετών. Με πολυετή παρουσία, σύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλά ποιοτικά standards, η εταιρεία προσφέρει λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η συνέπεια, η ευθύνη και ο επαγγελματισμός της εταιρείας αντικατοπτρίζουν απόλυτα τις αρχές του ίδιου του κυρίου Ταρνανά, αρχές που φέρνει και στη στήριξή του προς την ΠΑΕ Ηρακλής.

Η οικογένεια της ΠΑΕ τον ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη και σταθερή συμβολή του.

Εταιρεία Παλετών Ταρνανάς: https://paletes.info/