Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση στο γιατί δεν έπαιξε σήμερα ο Ταμπόρδα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς και απάντησε στο ερώτημα γιατί δεν αγωνίστηκε ο Ταμπόρδα.

Οι «πράσινοι» έκαναν το καθήκον τους κόντρα στην Κηφισιά, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα, παρά την μέτρια εικόνα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, τα παιδιά της Ακαδημίας που πήραν χρόνο, την γνωριμία του με τον Λέτο αλλά και την μη συμμετοχή του Βισέντε Ταμπόρδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Λίγες ευκαιρίες, όχι τόσο καλός ρυθμός. Υπάρχει κάτι που κρατάτε πέραν της νίκης; Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους Κότσαρη, Φικάι, Μπρέγκου και Μπόκο, που προέρχονται από την Ακαδημία.

«Συμφωνώ, δεν παίξαμε με τον ρυθμό που πρέπει. Στο τέλος της ημέρας βέβαια πρέπει να κερδίζεις. Από την στιγμή που μιλάμε για ένα ματς Κυπέλλου, θέλαμε πολύ να κερδίσουμε. Είμαι ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα της ομάδας. Για τους παίκτες της Ακαδημίας, τα παιδιά που προπονούνται και παίζουν με εμάς έδειξαν την ποιότητά τους σε στιγμές του αγώνα και είμαστε ικανοποιημένοι μαζί τους».

Για τον ελάχιστον χρόνο συμμετοχής του Ταμπόρδα μέσα στην σεζόν:

«Για σήμερα η απάντηση είναι εύκολη. Στην ίδια θέση παίζει ο Μπρέγκου και ήθελα να τον ξεκινήσω, ενώ ήθελα και τον Μπακασέτα για την εμπειρία του. Επέλεξα αυτό το δίδυμο, αφού περίμενα ότι το ματς θα είχε δυσκολίες. Το παιχνίδι κύλησε με τέτοιον τρόπο που έπρεπε να γίνει αυτή η διαχείριση. Είναι κρίμα γιατί ο Ταμπόρδα προπονείται πραγματικά πολύ καλά με την ομάδα».

Για το αν έχει καταλήξει στο ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα και ποιοι θα παραχωρηθούν, έστω με την μορφή του δανεισμού:

«Κάθε εβδομάδα έχουμε καλύτερη εικόνα για τους παίκτες. Κάθε εβδομάδα που πλησιάζουμε στον Ιανουάριο θα λέω όλο και λιγότερα, γιατί έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν για το μεταγραφικό παζάρι. Έχω στο μυαλό μου μια ιδέα. Νομίζω ότι δεν θα έκανε και καλό στο να κρατήσουν όλοι την συγκέντρωσή τους στα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να μην χαθεί η αυτοπεποίθηση των παικτών. Αν πω ένα όνομα τώρα ίσως η τιμή του αυξηθεί. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά. Κι εσείς αν πείτε ότι ενδιαφερόμαστε για κάποιον, μπορεί να ανέβει η αξία του. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους».

Για το αν η Κηφισιά δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό γιατί ο Λέτο γνωρίζει τον Μπενίτεθ από την κοινή τους παρουσία στην Λίβερπουλ:

«Και τον Κυργιάκο είχα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε. Εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Λέτο και το προπονητικό του ξεκίνημα. Γνωρίζει καλά τον τρόπο σκέψης μου, αλλά μέχρι τον επόμενο αγώνα θα έχω κάποια πραγματάκια να κάνω για να τον εκπλήξω και να του κάνω την ζωή δύσκολη».

Για το αν και με την έλευση του Τετέι είναι στο μυαλό του ο Πάντοβιτς να παίζει και ως περιφερειακός, κάτι που έγινε σήμερα:

«Ο Πάντοβιτς και στις προπονήσεις και τους αγώνες έχει δείξει ότι δεν είναι στατικός, είναι κινητικός, κατεβαίνει χαμηλά για να βοηθήσει στην κυκλοφορία. Σήμερα υπήρχαν κάποιες συνθήκες που με βοήθησαν να πάρω αυτή την απόφαση. Ήθελα να δώσω χρόνο στον Ντέσερς, που είναι ποδοσφαιριστής άλλου στυλ και προερχόταν από τραυματισμό, ο Μπακασέτας είχε κάρτα και ήθελα να τον προφυλάξω. Θεώρησα ότι ο Πάντοβιτς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον ρόλο. Σίγουρα έχουμε άλλους παίκτες που είναι πρώτες επιλογές για αυτή την θέση. Ίσως το σκεφτώ στο μέλλον, αλλά δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου να ξανά χρησιμοποιήσω τον Πάντοβιτς εκεί».