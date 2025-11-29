Την ημέρα που συμπλήρωσαν 126 χρόνια ζωής, οι Καταλανοί δυσκολεύτηκαν, αλλά επικράτησαν της Αλαβές με 3-1.

Μόνο και μόνο το σκηνικό με τον Τζοάν Γκαρσία να παίρνει κίτρινα κάρτα για καθυστερήσεις σε εντός έδρας παιχνίδι με την Αλαβές, λέει τα πάντα για το πως κύλησε το παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-1 των Βάσκων, αλλά το σκορ δεν λέει την αλήθεια για μία αναμέτρηση, στην οποία η ομάδα του Χάνζι Φλικ ήταν κάκιστη, τόσο δημιουργικά, όσο και ανασταλτικά.

Μόλις στο πρώτο λεπτό, η Αλαβές άνοιξε το σκορ με τον Πάμπλο Ιμπάνιεθ κι έδειξε ότι πήγε στην Βαρκελώνη για να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο νέο "Καμπ Νου" (8', 1-1), όμως οι Καταλανοί δεν είχαν απολύτως κανέναν έλεγχο στο ματς.

Ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιόνι Ότο άγγιξε το 1-2 στο 24ο λεπτό (απίστευτη επέμβαση του Τζοάν Γκαρσία) και η Αλαβές το πλήρωσε ακριβά, αφού στην αντεπίθεση, ο Ντάνι Όλμο έκανε το 2-1 (26').

Ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, Λούκας Μπογέ είχε μία ακόμα σημαντική στιγμή (37'), με την Μπαρτσελόνα να εμφανίζει τεράστια κενά στην άμυνα.

Η απόδοση των γηπεδούχων έγινε ακόμα χειρότερη στην επανάληψη, με την Αλαβές να απειλεί δύο φορές με την ισοφάριση (78', 84') με προσπάθειες του Μπογέ, όμως στο 93ο λεπτό ο Ντάνι Όλμο με το δεύτερο γκολ στην βραδιά έκανε το τελικό 3-1 και έφερε την Μπαρτσελόνα ξανά στην κορυφή (με παιχνίδι περισσότερο) και στο +2 από την Ρεάλ Μαδρίτης.