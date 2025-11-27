Κάναντι στο SDNA: «Η Στουρμ Γκρατς έχει ποιότητα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ένα βήμα μπροστά»

Ο Νταμίρ Κάναντι, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Ατρόμητο και έμπειρος γνώστης του αυστριακού ποδοσφαίρου, μιλά στο SDNA για τη Στουρμ Γκρατς, εξηγεί τα δυνατά της σημεία και αναλύει γιατί θεωρεί πως το Τριφύλλι έχει τον πρώτο...λόγο στο αποψινό ευρωπαϊκό ματς στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (27/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Αυστριακός προπονητής, Νταμίρ Κάναντι (φωτ.) με την πλούσια ελληνική προϋπηρεσία από τη διπλή θητεία στον Ατρόμητο, χαρακτηρίζει την αυστριακή αντίπαλο του Τριφυλλιού, ως ομάδα με σταθερότητα, παρά τα τελευταία όχι τόσο θετικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει αναμένεται να παραταχθεί με σύστημα 4-4-2 σε ρόμβο, ένα σχήμα που χρησιμοποιούν σταθερά.

«Η Στουρμ Γκρατς είναι σίγουρα μια ομάδα με καλή σταθερότητα, ακόμη κι αν πρόσφατα δυσκολεύτηκαν στα αποτελέσματα», τονίζει ο πρώην προπονητής του Ατρομήτου.

Οι παίκτες– κλειδιά

Ο 55χρονος τεχνικός στέκεται ιδιαίτερα σε δύο παίκτες:

Οτάρ Κιτεϊσβίλι (Γεωργιανός χαφ - φωτ.): «Είναι αναμφίβολα ο πιο σημαντικός παίκτης. Μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά».



Μαουρίς Μαλόν (Γερμανός επιθετικός) : «Πολύ γρήγορος, με πολλές δυνατότητες. Τον πήρε η Στουρμ το καλοκαίρι από την Αούστρια Βιέννης».

Επιπλέον, σημειώνει πως οι Στάνκοβιτς (Σλοβένος αμυντικός μέσος) και Χόρβατ (Σλοβένος δεξιός εσωτερικός μέσος) είναι επίσης ποδοσφαιριστές με ποιότητα και σημαντικό ρόλο στο σύνολο.

Το στυλ της Στουρμ: «Μεταβάσεις, ένταση και μεγάλες μπάλες»

Ο Κάναντι περιγράφει τη Στουρμ Γκρατς ως ομάδα που δουλεύει πολύ στο σύνολο και επενδύει πολλά στο τρέξιμο.

«Τους αρέσουν οι μεταβάσεις και οι μεγάλες μπάλες στην επίθεση. Αν τους αφήσεις χώρο, μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το στυλ τους», υπογραμμίζει.

«Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί με 60-40%»

Παρά τα θετικά λόγια για την αυστριακή ομάδα, ο Κάναντι θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο.

«Για μένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, κέρδισε και τον ΠΑΟΚ στην έδρα του που δεν είναι καθόλου εύκολο. Στο 60-40 % το βλέπω υπέρ του Παναθηναϊκού».