Κυριακή το Νίκη-Αναγέννηση – Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
A’ OMIΛΟΣ
Σάββατο 29/11
15:00 Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR
15:00 ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR
Κυριακή 30/11
14:00 Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24
14:00 Αστέρας Aktor Β-Μακεδονικός ATHLETIKO.GR
15:00 Ηρακλής - Καμπανακός SPORTAL.GR
B’ OMIΛΟΣ
Σάββατο 29/11
14:00 Ηλιούπολη - Καλαμάτα ACTION 24
14:00 Χανιά - Ολυμπιακός Β SPORTAL.GR
15:00 Μαρκό - Αιγάλεω SPORTAL.GR
Κυριακή 30/11
13:00 Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea SPORTAL.GR
15:00 Παναργειακός - Πανιώνιος SPORTAL.GR