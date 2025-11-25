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Κυριακή το Νίκη-Αναγέννηση – Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
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Το Σάββατο θα διεξαχθεί το Ηλιούπολη-Καλαμάτα για 12η στροφή της Super League 2, ενώ την Κυριακή κλέβει την παράσταση το θεσσαλικό ντέρμπι της Νίκης Βόλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

A’ OMIΛΟΣ

Σάββατο 29/11
15:00 Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR
15:00 ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR

Κυριακή 30/11
14:00 Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24
14:00 Αστέρας Aktor Β-Μακεδονικός ATHLETIKO.GR
15:00 Ηρακλής - Καμπανακός SPORTAL.GR

B’ OMIΛΟΣ

Σάββατο 29/11
14:00 Ηλιούπολη - Καλαμάτα ACTION 24
14:00 Χανιά - Ολυμπιακός Β SPORTAL.GR
15:00 Μαρκό - Αιγάλεω SPORTAL.GR

Κυριακή 30/11
13:00 Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea SPORTAL.GR
15:00 Παναργειακός - Πανιώνιος SPORTAL.GR
 

Κυριακή το Νίκη-Αναγέννηση – Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής