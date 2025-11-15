Live: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δημ. Γυμναστήριο Ποδ. Αγ. Αναργύρων / ΕΡΤ2 Σπορ
8η αγωνιστική
ΑΕΚ
2 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Στεργιώτης Ιωάννης (Αθηνών)
Βοηθοι
- Πράσσα Μαρία (Αθηνών)
- Πολυχρονίδου Χριστίνα (Κιλκίς)
Τεταρτος
- Ψαρίδης Χαράλαμπος (Αθηνών)
Σκορερς
- 74' Χαμαλίδου
- 85' Βιολάρη
Κιτρινες καρτες
- 33' Ζαγκλή
- 87' Χαμαλίδου
- 87' Χατζηνικολάου
Σκορερς
- 26' Πούλιου (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 87' Σαμπάναγκιτς