Η ΑΕΚ προσέφυγε στην Επιτροπή Δεοντολογίας για Λανουά

Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σε βάρος του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, έχει καταθέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι», περνάνε στην αντεπίθεση κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή, με τον οποίο βρίσκονται επί της ουσίας πλέον, σε ανοιχτή κόντρα η οποία βρίσκεται στην κορύφωση της. Βασική αιτία, αποτελεί αναμφίβολα το συμβάν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα, όταν τότε ο Λανουά είχε καταγγείλει προπηλακισμό...

Μετά την απαλλαγή-αθώωση της από το Πειθαρχικό Όργανο της Σούπερ Λιγκ για τη δίωξη που της είχε ασκηθεί βάσει της αναφοράς του ίδιου του Λανουά, η ΑΕΚ είχε στείλει το δικό της μήνυμα αναφέροντας: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένεια μας»!

Η ΑΕΚ κάνει πράξη λοιπόν όσα είχε προαναγγείλει και καταγγέλει τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας ενώ φέρεται να του επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες παραβίασης καθήκοντος. Θυμίζουμε πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, ήταν παρατηρητής διαιτησίας σε εκείνο το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου είχε αποχωρήσει στο ημίχρονο μετά το συμβάν, ενώ από πλευράς Ένωσης στην εκδίκαση που ακολουθήθηκε, είχε ειπωθεί πως μια σειρά γεγονότων, δείχνουν ότι είχε σκοπό να προκληθεί η τιμωρία της ΑΕΚ.

Μετά από όλα αυτά η ΑΕΚ κινείται δυναμικά, καταγγέλει τον Λανουά στην Δεοντολογία αλλά δεν μένει εκεί καθώς επί του θέματος, φαίνεται πως έχει ενημερωθεί και η ΟΥΕΦΑ ενώ η Ένωση θα ζητήσει από την ΕΠΟ να ανακαλέσει και την ανακοίνωση που εκδόθηκε την ώρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ μετά το συμβάν με τον Λανουά.