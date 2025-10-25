Βίντεο: Γι' αυτό... σούταραν εκτός αποδυτηρίων τον τερματοφύλακα της Καβάλας οι συμπαίκτες του! (vid)

Μάρτυρες ενός ιδιαίτερα... περίεργου περιστατικού έγιναν οι θεατές του Καβάλα-Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς μετά από δύο λάθη του τερματοφύλακα Γιάννη Ζωγράφου οι συμπαίκτες του ζήτησαν να γίνει αλλαγή κι εν συνεχεία τον έδιωξαν κι από τ' αποδυτήρια!

Πιο συγκεκριμένα η Καβάλα υποδέχτηκε, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Superleague 2, την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο κίπερ των γηπεδούχων υπέπεσε σε ένα αβίαστο λάθος στο 12ο λεπτό, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να κάνουν το 0-1.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα ο Ζωγράφος έκανε μία πανομοιότυπη γκέλα, με την μπάλα, ωστόσο, να μην καταλήγει αυτή τη φορά στα δίχτυα της Καβάλας. Οι συμπαίκτες του, αντιλαμβανόμενοι πως ο φύλακας-άγγελος της εστίας τους δεν είναι σε καλή μέρα, ζήτησαν επιτακτικά να γίνει αλλαγή. Όπερ και συνέβη στο 34΄, με τον Ζωγράφο να κατευθύνεται στ' αποδυτήρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ούτε εκεί... στέριωσε, καθώς οι συμπαίκτες του τον «εξόρισαν» εκ νέου, με αποτέλεσμα να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τις κερκίδες.

Δείτε παρακάτω τι ακριβώς συνέβη: