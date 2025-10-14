Μετά την Ιένα και τη Βαλέτα, η Ελλάδα νίκησε ΚΑΙ στη Ρίγα, αυτή τη φορά τη Λετονία με 0-1 χάρη στο γκολ του Στέφανου Τζίμα στο 83'! Με αυτόν τον τρόπο, εδραιώθηκε στην κορυφή του Group F για τα προκριματικά του EURO 2027, όπου προκρίνονται οι 9 πρωτοπόροι και ο καλύτερος δεύτερος των ομίλων, μαζί με τις διοργανώτριες Αλβανία και Σερβία.

Η βαθμολογία του ομίλου:

Το φιλμ του αγώνα:

Στο πρώτο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο με την κατοχή της μπάλας να «αγγίζει» το 75%, όμως οι γηπεδούχοι έκλειναν καλά τους διαδρόμους. Στο 18' το μακρινό σουτ του Γκούμα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 33' ο Πάρφιονοβς απέκρουσε σε κόρνερ το σουτ του Καλοσκάμη, επίσης, από τα όρια της περιοχής.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Ταουσιάνης «φόρτωσε» την επίθεση με την είσοδο των Τζίμα, Κωστούλα και Μπρέγκου. Η Εθνική έγινε πιο απειλιτική, όμως το γκολ δεν ήλθε εύκολα. Στο 52' ο Μπάμπης Κωστούλας από ευνοϊκή θέση είδε το σουτ του να απομακρύνεται από δυο αμυνόμενους προτού ο Τζίμας σπρώξει μέσα την μπάλα.

Στο 66' χάθηκε η σημαντικότερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Πάρφιονοβς απέκρουσε το σουτ του Άλεν και στο «ριμπάουντ» το σουτ του Μπρέγκου απομακρύνθηκε στη γραμμή!

Η «λύτρωση» ήλθε στο 83' χάρη στο πλασέ «με τη μία» του Τζίμα από την «καρδιά» της περιοχής έπειτα από σέντρα ακριβείας του Κουτσογούλα από τα δεξιά, πανηγυρίζοντας έξαλλα, καθώς έδωσαν συνέχεια στη σπουδαία νίκη 3-2 επί της Γερμανίας στην Ιένα.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κάτρης (63' Νικολάου), Γκούμας (46' Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (66' Παπακανέλλος), Σμυρλής (46' Μπ. Κωστούλας), Ράλλης (46' Τζίμας).