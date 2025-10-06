Πρώτη φορά στα χρονικά: Πατέρας και γιος απολύθηκαν την ίδια αγωνιστική

Μια πρωτοφανής ιστορία γράφτηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Για πρώτη φορά, πατέρας και γιος απολύθηκαν την ίδια αγωνιστική από τις ομάδες που είχαν αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Πρόκειται για τον Γιάννη και τον Γιώργο Πετράκη, που με διαφορά λίγων ωρών είδαν να ολοκληρώνεται η θητεία τους σε Παναιτωλικό και ΑΕΛ αντίστοιχα.

Πρώτη λύση συνεργασίας ήταν εκείνη του υιού Πετράκη στην Λάρισα μετά την ήττα με 2-5 από τον Βόλο.

Ο 38 χρόνος τεχνικός σημείωσε 4 ισοπαλίες και 2 ήττες στη Super League, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας Bettson είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα με την ομάδα της Λάρισας.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε ο Γιάννης Πετράκης αφού ο Παναιτωλικός γνώρισε τη δική του βαριά ήττα με 6-0 από το. Λεβαδειακό.

Οι άνθρωποι της ομάδας έκριναν πως πρέπει να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον Έλληνα τεχνικό.

Οι Αγρινιώτες είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές και τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος (12 γκολ παθητικό).

Εάν και οι δύο παρέμεναν στην θέση τους για ακόμη 4 αγωνιστικές θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά και επίσημα, είχαν διασταυρωθεί σε φιλικό παιχνίδι το καλοκαίρι. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόλαβε να συμβεί.