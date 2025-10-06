Ο Σέρχιο Κονσεϊσάο στον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ

Ο Λοράν Μπλαν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Αλ Ιτιχάντ, η οποία έχει δώσει τα χέρια με τον Σέρχιο Κονσεϊσάο για να πάρει τη θέση του.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 4η αγωνιστική του Saudi Pro League. Ο πρώην προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέλαβε την Αλ ιτιχάντ το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας την περασμένη σεζόν.

Πριν από την ήττα από την Αλ Νασρ, η Αλ Ιτιχάντ είχε σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος, αλλά αποκλείσθηκε από το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Αύγουστο. Μετά την απομάκρυνση του Μπλαν, προσωρινοί προπονητές, ανέλαβαν ο Χασάν Χαλίφα (βοηθός του Γάλλου τεχνικού) και ο Ιβάν Καράσκο, πρώην προπονητής στην Μπαρτσελόνα και στην Βαλένθια, με τη διοίκηση της ομάδας να έχει συμφωνήσει με τον Πορτογάλο κόουτς, που απομακρύνθηκε το καλοκαίρι από τον πάγκο της Μίλαν.