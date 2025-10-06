Αυτή την φορά ήταν σοβαρός, έκανε την δουλειά, ο Κόντης βελτιώνει την ομάδα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Παναθηναϊκό, που κόντρα στον Ατρόμητο έκανε την δουλειά στην άδεια Λεωφόρο, με σκόρερ τον Τσέριν, κορυφαίο τον Μπακασέτα και αμέτρητες χαμένες ευκαιρίες…

Μετά την αυτοκτονία με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς αυτή την φορά ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός. Δεν έκανε κανένα λάθος, ήταν κυριαρχικός και στα 90 λεπτά και μάλιστα με καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο, που σε προηγούμενα ματς ήταν το πρόβλημά του. Ετσι στην άδεια Λεωφόρο νίκησε πιο άνετα από το 1-0 τον Ατρόμητο.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν, πόσο πολύ ήθελαν αυτό το τρίποντο και το πήραν μειώνοντας την διαφορά από τον Ολυμπιακό και με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το πιο σημαντικό απόψε ήταν ότι και πάλι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με κάτω την μπάλα, με πλαγιοκοπήσεις με παιχνίδι από τον άξονα, με σουτ εκτός περιοχής κόντρα σε μία ομάδα, που έπαιζε πολύ κλειστά. Στο πρώτο ημίχρονο παρά την κυριαρχία του ο Παναθηναϊκός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Μία με τον Μπακασέτα και μία με τον Κυριακόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Παναθηναϊκός πίεσε ακόμα πιο πολύ, πρέσαρε και έκλεβε συνέχεια μπάλες και βρήκε νωρίς το γκολ από κόρνερ του Μπακασέτα και κεφαλιά του Τσέριν. Ολοι οι παίκτες αφιέρωσαν τη νίκη στην μνήμη του Τζορτζ Μπαλντογκ και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έκανε ευκαιρίες με διάφορους τρόπους και τις έχανε.

Ολοι σκεφτήκαμε, ότι θα γίνει πάλι η ζημιά στο τέλος, αλλά αυτή την φορά η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν άψογη, δεν έκανε λάθος και ο Ατρόμητος δεν είχε τελική στην εστία. Μπήκε ένα δεύτερο γκολ, που σωστά ακυρώθηκε για φάουλ του Ιγκασον, αλλά χάθηκαν πάλι πολλά γκολ σε ευκαιρίες του Σβιντέρσκι, του Τζούρισιτς, του Κυριακόπουλου, του Μπακασέτα, του Γερεμέγεφ.

Το 4-0 έγινε 1-0, αλλά το τρίποντο ήρθε και αν ο Παναθηναϊκός πάρει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που δεν έγινε στην πρεμιέρα βλέπει τον Ολυμπιακό από το -2 καλύπτοντας την μεγάλη διαφορά και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φαίνονται ομάδες, που μπορούν να χάσουν βαθμούς στη συνέχεια.

Ο Τσέριν σκόραρε και κάλυψε με το παραπάνω το κενό του Ρενάτο που τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς, ο Μπακασέτας ήταν παντού, μοίραζε σωστά το παιχνίδι, είχε ασίστ και είχε συνεργασίες με τον Τετέ από δεξιά, ενώ βοήθησε πολύ και αμυντικά με πολλά τρεξίματα. Ο Τσιριβέγια έκανε πολύ καλό παιχνίδι και θα είχε και μία ασίστ, αν ο Σβιντέρσκι σκόραρε στο τετ-α-τετ. Ο Καλάμπρια απόψε έκανε καλό παιχνίδι με το τρικ να παίξει πιο πολύ στον άξονα και να επιχειρεί κάθετες.

Ο Παναθηναϊκός από την ημέρα που ήρθε ο Κόντης παρουσιάζει βελτίωση. Ναι έχασε την Πέμπτη, αλλά και πάλι για 70 λεπτά έπαιξε πολύ καλά και θα μπορούσε να βάλει και τρία και τέσσερα γκολ. Πλέον βλέπουμε παίκτες με ρόλους στο γήπεδο, βλέπουμε την ομάδα να κάνει φάσεις με κάτω την μπάλα και μας θυμίζει πολύ το ποδόσφαιρο που βλέπαμε με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Με επιθέσεις και από τον άξονα και από τα άκρα. Ο Κόντης δεν είναι μάγος, αλλά μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας από την ημέρα, που ήρθε και στην Ελλάδα θα είχε το απόλυτο σε τρία ματς αν δεν είχε δεχθεί το γκολ στο 90 από τον Ελ Καμπί.

Πλέον αξιοποιεί όλο το ρόστερ ο Ελληνας τεχνικός και δικαιωματικά θα συνεχίσει στον πάγκο, αφού όλοι βλέπουμε βελτίωση- με πρώτους τους παίκτες- μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να έχει προπονήσεις με την ομάδα, αφού ήταν συνεχόμενα τα ματς.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δουλέψει η ομάδα στην διακοπή και να πάει στο επόμενο ματς να κάνει διπλό στον Αρη, που αν γίνει θα κάνουμε άλλη κουβέντα μετά.