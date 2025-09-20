Ο θρυλικός Ζβόνιμιρ Μπόμπαν νέος πρόεδρος της Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν - πρώην μέσος, μεταξύ άλλων της Μίλαν (1992-2001) και της εθνικής Κροατίας - επέστρεψε στο σύλλογο στον οποίο έχτισε το όνομά του ως ποδοσφαιριστής, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου.

Μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν για μήνες, έφτασε η ώρα των επίσημων ανακοινώσεων. «Ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ντινάμο Ζάγκρεμπ», με τον ίδιο να αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις «Ευχαριστώ όλους, η Ντινάμο πρώτα και πάνω από όλους».

Ο Μπόμπαν ξεκίνησε την καριέρα του στην Ντινάμο, τη φανέλα της οποίας φόρεσε μέχρι το 1991, όταν και μεταγράφηκε στην Μπάρι. Από εκεί το 1992 πήγε στη Μίλαν. Στα εννέα χρόνια με τους «ροσονέρι» πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Champions League και τεσσάρων πρωταθλημάτων.

Έχει διατελέσει Γενικός αντιγραμματέας της FIFA την περίοδο 2016 – 2019 και αθλητικός διευθυντής της UEFA από το 2021 έως το 2024.