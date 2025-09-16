Πόγκον: Μεταγραφική έκπληξη με Μπενζαμέν Μεντί!  

Την απόκτηση του Μπενζαμέν Μεντί με συμβόλαιο συνεργασίας για δύο χρόνια ανακοίνωσε η Πόγκον. O 31χρονος μπακ μετά τις σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις επιχειρεί να σώσει την καριέρα του!

Μετά την αποχώρηση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πολωνικού πρωταθλήματος στην περυσινή σεζόν, Ευθύμη Κουλούρη με προορισμό την Αλ Ούλα, η Πόγκον συνεχίζει τις εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις αφού μετά την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού Σαμ Γκρίνγουντ από τη Λιντς, προχώρησε στην απόκτηση και τον πρώην αριστερό μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Μπενζαμέν Μεντί για τα επόμενα δύο χρόνια!



Ο Γάλλος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του στη Χάβρη, όπου υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο το 2011. To 2013 μεταπήδησε στη Μαρσέιγ, ενώ το 2016 ακολούθησε η Μονακό, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ligue 1 την περίοδο 2016-17.

Το καλοκαίρι του 2017 έκανε το μεγάλο βήμα της καριέρας του παίρνοντας μεταγραφή για την Μάντσεστερ Σίτι.



Στην Αγγλία κέρδισε αρκετούς τίτλους, ωστόσο, η πορεία του στους «Πολίτες» διεκόπη απότομα λόγω των σοβαρών κατηγοριών που αντιμετώπισε το 2021 για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Τελικά, έπειτα από δύο δίκες, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες το 2023, όμως η Σίτι είχε ήδη σταματήσει να τον πληρώνει από τον Σεπτέμβριο του 2021. Μάλιστα, ο Μεντί κατέφυγε σε εργατικό δικαστήριο, όπου το 2024 δικαιώθηκε για το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων χρημάτων.

Μετά την αθώωσή του, υπέγραψε με τη Λοριάν το καλοκαίρι του 2023 και στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2025, μετακόμισε στην Ζυρίχη. Παρόλα αυτά, η συνεργασία με την ελβετική ομάδα τερματίστηκε λίγους μήνες αργότερα. Σε διεθνές επίπεδο, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Γαλλίας το 2017 και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, όπου η Γαλλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.