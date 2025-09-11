Ρομάνο: «Σε 6 ομάδες προσφέρθηκε ο Μαρσιάλ»! (pic)

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επικαλούμενος δημοσίευμα του «Foot Mercato» επιβεβαιώνει πως ο Αντονί Μαρσιάλ έχει προταθεί σε έξι ομάδες τις τελευταίες 24 ώρες!

Ο γνωστός δημοσιογράφος σημειώνει πως η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει προτείνει τον Γάλλο σέντερ φορ σε αρκετές ομάδες και συμπληρώνει πως στην Ένωση δεν υπολογίζεται.

Επί της ουσίας στην ΑΕΚ ψάχνουν εδώ και καιρό να βρουν μια λύση με την υπόθεση του Αντονί Μαρσιάλ που προφανώς δεν βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και το σενάριο της παραχώρησης του θα ήταν ιδανικό με δεδομένο πως έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ο Μαρσιάλ πράγματι έχει προταθεί σε αρκετές ομάδες με την Μοντερέι να είναι εκείνη όπως διαβάσατε και νωρίτερα που έχει πιθανότητες να τον κάνει δικό της εάν και εφόσον συμφωνήσει με τον παίκτη.