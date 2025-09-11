Η Μοντερέι είναι η ομάδα που παίζει δυνατά για Μαρσιάλ - Έχει προταθεί σε έξι ομάδες του Μεξικου!

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Μεξικό ο Αντονι Μαρσιαλ έχει προταθεί σε έξι ομάδες της χώρας με την Μοντερει να φαίνεται πως είναι εκείνη που παίζει δυνατά!

Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ Σεμπάστιεν Ντένις, τονίζει ότι ο Γάλλος παίκτης της ΑΕΚ έχει απευθυνθεί και σε άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους πλην της Πουμας όπως έγραψε νωρίτερα ο Μελο.

Όπως σημειώνει στη σχετική ανάρτησή του, ο παίκτης έχει προταθεί συνολικά σε έξι ομάδες του Μεξικού (όπου η μεταγραφική περίοδος λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου).

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Πούμας, τονίζει ότι είναι μεν σε εξέλιξη, ωστόσο κολλάνε στην απαίτηση του Μαρσιάλ να μην πέσει από τις ετήσιες αποδοχές που έχει στην ΑΕΚ.

Η Μοντερέι επίσης, εκτός απο την Πούμας, φαίνεται να δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον.