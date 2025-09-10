Αποθεώνουν Μαρίν οι Ρουμάνοι: «Ιδιοφυής η πάσα του»! (vid)

Θαυμασμό για την μπαλιά 50 μέτρων του Ραζβάν Μαρίν στο ματς με την Κύπρο εκφράζουν στην Ρουμανία!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «gsp.ro», αναλύει το πως η εθνική ομάδα έφτασε στο δεύτερο τέρμα στο ΓΣΠ και προφανώς, στέκεται στην φανταστική ενέργεια του διεθνή μέσου της ΑΕΚ, η οποίος ήταν ο δημιουργός.

Στην Ρουμανία, χαρακτηρίζουν ως «ιδιοφυής» την μπαλιά του Ραζβάν Μαρίν και τονίζουν πως «χωρίς να το σκεφτεί έδωσε μια μακρινή πάσα 50 μέτρων πάνω από όλη την κυπριακή άμυνα βρίσκοντας τέλεια τον Ντραγκούς που μπήκε στην περιοχή και σκόραρε».

Ο 29χρονος διεθνής μέσος, που ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 80’ στο 2-2 της Ρουμανίας στην Κύπρο, πραγματοποίησε γενικότερα μια καλή εμφάνιση έχοντας το τρίτο πιο υψηλό ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις (84%) έχοντας 21/25, ενώ πιστώθηκε την ασίστ και κατέγραψε 32 επαφές.

Γενικότερα ο Μαρίν από την στιγμή που έχει έρθει στην ΑΕΚ δείχνει να έχει βρει τον καλό του εαυτό και ήδη θυμίζουμε πως μετρά 7 συμμετοχές και 1 γκολ.