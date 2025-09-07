Αιγάλεω: Ενδιαφέρον για τον Πλέγα

Τον Κωνσταντίνο Πλέγα του Λεβαδειακού θέλει να αποκτήσει το Αιγάλεω.

Μια μεταγραφή Έλληνα παίκτη πάνω από 24 ετών μπορεί να κάνει το Αιγάλεω και έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Κωνσταντίνο Πλέγα του Λεβαδειακού, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA. Ο 28χρονος χαφ δεν βρίσκεται στα πλάνα των Βοιωτών, αν και έχει έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ενώ πέρυσι κατέγραψε 15 συμμετοχές.

Το Αιγάλεω θέλει τον Πλέγα, ο οποίος γνωρίζει καλά τη Super League 2, έχοντας αγωνιστεί σε Παναχαϊκή, ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, Χανιά μεταξύ άλλων, με πάνω από 150 συμμετοχές στην κατηγορία.

Τώρα μένει να φανεί, αν θα λυθεί το συμβόλαιό του με τον Λεβαδειακό ή θα παραχωρηθεί δανεικός στο Σίτι, με βασική προϋπόθεση να δεχτεί ο έμπειρος χαφ να μετακομίσει στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης».

