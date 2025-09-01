ΑΕΚ: Αδειάζουν τα Σπάτα – Δέκα παίκτες με διεθνείς υποχρεώσεις

Για τις εθνικές τους ομάδες έχουν αναχωρήσει δέκα παίκτες της ΑΕΚ.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τα Σπάτα να αδειάζουν, καθώς δέκα ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έχουν ήδη αποχωρήσει για τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς τουλάχιστον για μια εβδομάδα δεν θα έχει αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του να δουλέψει, με τους Πινέδα και Πιερό να κάνουν τα πιο μακρινά ταξίδια και να επιστρέφουν λίγες μέρες πριν το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Οι διεθνείς άσοι της ΑΕΚ: