ΑΕΚ: Αδειάζουν τα Σπάτα – Δέκα παίκτες με διεθνείς υποχρεώσεις

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τα Σπάτα να αδειάζουν, καθώς δέκα ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έχουν ήδη αποχωρήσει για τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς τουλάχιστον για μια εβδομάδα δεν θα έχει αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του να δουλέψει, με τους Πινέδα και Πιερό να κάνουν τα πιο μακρινά ταξίδια και να επιστρέφουν λίγες μέρες πριν το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.
Οι διεθνείς άσοι της ΑΕΚ:
- Οι Πέτρος Μάνταλος και Λάζαρος Ρότα είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας με τη Δανία την Παρασκευή (5/9) και τη Λευκορωσία τη Δευτέρα (8/9).
- Ο Θωμάς Στρακόσα έχει υποχρεώσεις με την εθνική Αλβανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4/9 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Γιβραλτάρ και την Τρίτη 9/9 η Αλβανία θα υποδεχτεί τη Λετονία.
- Ο Ραζβάν Μαρίν κλήθηκε από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στην εθνική Ρουμανίας για το φιλικό με τον Καναδά στις 5 Σεπτεμβρίου στο Βουκουρέστι και στο παιχνίδι με την Κύπρο στις 9/9 στη Λευκωσία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
- Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται σταθερά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Μεξικού και για τα φιλικά παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Οι «Τρι» θα αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα της Κυριακής 7/9 την Ιαπωνία στο Όκλαντ και τα ξημερώματα Τετάρτης 9/9 τη Νότια Κορέα στο Νάσβιλ.
- Ο Νίκλας Ελίασον επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Σουηδίας καθώς συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή Γιόν Νταλ Τόμασον για τα δυο προσεχή εκτός έδρας παιχνίδια με Σλοβενία (5 Σεπτεμβρίου) και Κόσοβο (8 Σεπτεμβρίου) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
- Ο Λούκα Γιόβιτς είναι σταθερή επιλογή στην εθνική Σερβίας και δύο παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας τον Σεπτέμβρη απέναντι σε Λετονία (6/9) και Αγγλία (9/9)
- Ο Φραντζί Πιερό είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Αϊτής και κλήθηκε για τα παιχνίδια με την Ονδούρα εντός έδρας τα ξημερώματα Σαββάτου (6/9) και την Κόστα Ρίκα εκτός έδρας τα ξημερώματα της Τρίτης (10/9).
- Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα αγωνιστεί στα παιχνίδια της Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, με την Μποτσουάνα στις 7/9 και το Πράσινο Ακρωτήρι στις 10/9.
- Ο Ζίνι μπορεί να προφυλάχτηκε χθες από τον Νίκολιτς, όμως θα ταξιδέψει κανονικά στην Ανγκόλα για τα εντός έδρας παιχνίδια της εθνικής του ομάδας με τη Λιβύη στις 4/9 και τον Μαυρίκιο στις 9/9.