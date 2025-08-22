Κούρτιτς: «Αγαπώ τον ΠΑΟΚ - Μου έδωσε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου» (vid)

«Ήθελα να πηδήξω μέσα και να παίξω…», αυτή ήταν η απάντηση του Γιάσμιν Κούρτιτς, όταν ρωτήθηκε πως ένιωσε βλέποντας τον ΠΑΟΚ από τις κερκίδες του σταδίου Ρουγιέβιτσα.

Αποστολή στην Κροατία

Mόνο καλά λόγια και ευχάριστες αναμνήσεις έχει να διηγηθεί ο Γιασμίν Κούρτιτς από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Ο Σλοβένος βρέθηκε στις κερκίδες του Ρουγιέβιτσα, για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του Δικεφάλου απέναντι στη Ριέκα ενώ μετά το τέλος πήγε και στα αποδυτήρια για να δει παλιούς φίλους.

«Ένιωσα πως ήθελα να πηδήξω μέσα στο γήπεδο και να παίξω. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Άφησα τόσο πολλές όμορφες αναμνήσεις στον ΠΑΟΚ. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ. Αγαπώ τους φιλάθλους· αγαπώ τους ανθρώπους μέσα και έξω από το γήπεδο. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να τους βλέπω απ’ έξω. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί πάντα ήθελα να παίζω. Και τώρα είδα όλους τους συμπαίκτες· είδα τον προπονητή. Μίλησα μαζί τους. Είναι πραγματικά ωραίο να έρχεσαι και να βλέπεις όλους τους συμπαίκτες και όλους τους φίλους».

Για το τι τους είπε στα αποδυτήρια: «Τι να τους πω; Δεν χρειάζεται να τους πω τίποτα. Έχουν τον προπονητή· θα μιλήσουν μεταξύ τους. Απλώς ελπίζω η Ριέκα να είναι έτοιμη για το επόμενο παιχνίδι στην Τούμπα».

Για το τι του λείπει περισσότερο από τον ΠΑΟΚ: «Μου λείπουν τα πάντα, όλα σχετικά με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μου έδωσε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Τι μπορώ να πω; Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα πράγμα, γιατί μου λείπουν όλα. Δεν μου λείπουν τόσο πολύ οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν πειράζει (σ.σ. γελάει)».