Conference League: Η Βόλφσμπεργκερ «λύγισε» την Ομόνοια

Αν και προηγήθηκε στο σκορ, η Ομόνοια ηττήθηκε 2-1 από τη Βολφσμπέργκερ στην Αυστρία, στον πρώτο αγώνα των playoff του Conference League.

Η Κυπριακή ομάδα δέχτηκε το δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης (87΄) όμως θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ στη ρεβάνς της Λευκωσίας, την επόμενη Πέμπτη (28/8).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στα playoff του Conference League:

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) - Μάιντς (Γερμανία) 2-1 (43΄πεν. Ισλάμοβιτς, 90΄ Σέτερ - 26΄ Αμίρι)

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) - RFS (Λετονία) 1-0 (55΄ Τιουνέ)

Γκιορ (Ουγγαρία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-1 (46΄,82΄ Γκάβριτς - 61΄ Βούρμπραντ)

Χάκεν (Σουηδία) - Κλουζ (Ρουμανία) 7-2 (2΄,34΄ Γκούσταφσον, 18΄ Άντερσεν, 24΄ Σβάνμπεκ, 49΄ Μπρούσμπεργκ, 61΄,70΄ Ντέμπε - 38΄ Κορένιτσα, 50' Κορντέα)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) - Ομόνοια (Κύπρος) 2-1 (30΄ Νουαϊγου, 87΄ Ζούκιτς - 15΄ Κουλιμπαλί)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-2 (87΄ Εμποσέλε - 45+2΄ Τσικαλντάου, 61΄ Μόρα)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Ρίγα FC (Λετονία) 2-0 (22΄ Κούχτα, 90΄ Ραχμάνι)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) - Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 2-1 (31΄ Βαλγκέιρσον, 55΄πεν. Τόμσεν - 11΄πεν. Σκαπίνι)

Ντρίτα (Κόσοβο) - Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 2-1 (30΄ Νταμπικάι, 80΄πεν. Κρασνίκι - 64΄ Μπουχ)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Αλκμααρ (Ολλανδία) 0-2 (56΄ Σαντίκ, 62΄ Πάροτ)

Τσέλιε (Σλοβενία) - Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-0 (8΄αυτ. Χάλους)

Ολίμπια Λιουμπλ.(Σλοβενία) - Νόα (Αρμενία) 1-4 (56΄ Ντούρντοφ - 36΄ Γιάκολις, 39΄,52΄πεν.,64΄ Ομάρ)

Νέμαν (Λευκορωσία) - Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1 (77΄ Αλβάρο Γκαρθία)

Πολισία (Ουκρανία) - Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3 (8΄αυτ. Κούντρικ, 32΄ Γκόσενς, 69΄ Γκούντμουντσον)

Στρασμπούρ (Γαλλία) - Μπρόντμπι (Δανία) 0-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1 (21΄ Ντόλμπεργκ - 74΄ Ελίασον)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) - Σερβέτ (Ελβετία) 1-1 (73΄ Μπόνταρ - 8΄ Φόμπα)

Λοζάνη (Ελβετία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-1 (83΄ Όκο - 45΄ Ρασίτσα)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 3-0 (12΄ Ιμάθ, 34΄ Πουλουλού, 50΄ Βοϊτουσεκ)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Λίνφιλντ (Βόρ.Ιρλανδία) 3-1 (45+1΄πεν. Γουντ, 46΄ Οντουμπέκο, 77΄ Κάφρι - 53΄ Όφορντ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 1-0 (54΄ Ματετά)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 1-2 (86΄ Μάλιγκαν - 35΄πεν. Νσαμέ, 45+3΄ Βζόλεκ)

Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία) 1-0 (28΄ Πιένκο)

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-2 (20΄ Βινίσιους Λόπες - 43΄ Γκραντ, 64΄ Μαντρόιου)