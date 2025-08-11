Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Ροντρίγκο

Στην αγορά για εξτρέμ φαίνεται ότι έχει βγει η Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μάλιστα, φαίνεται ότι έχει βρει τον… εκλεκτό του στο πρόσωπο του Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φαμπρίσιο Ρομάνο ο Βραζιλιάνος ακούγεται στο «στρατόπεδο» της αγγλικής ομάδας.
Η ανάρτηση του Φαμπρίσιο Ρομάνο:
Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον Ροντρίγκο μετά από επικείμενες αποχωρήσεις.
Ο Γκρίλις έφυγε, οι ΜακΑτί και Σαβίνιο μπορούν να φύγουν... και η Μάντσεστερ Σίτι βλέπει τον Ροντρίγκο ως τον ονειρεμένο στόχο, μεγάλος οπαδός του ο Γκουαρδιόλα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα τον αφήσει να φύγει αν ο παίκτης το θέλει - ζητώντας περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.