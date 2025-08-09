Η ΑΕΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει ολοκληρωτικά σε ένα καλοκαίρι…

Για αρχή θέλω την βοήθεια του κοινού. Αν υπάρχει κάποιος ανεξάρτητου οπαδικής προτίμησης που μπορεί να ερμηνεύσει ένα περίεργο όνειρο που είδα χθες το βράδυ... Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Να προσθέσω πως είχα φάει πίτσα και λίγο παγωτό, αν παίζει κάποιο ρόλο. Είδα λοιπόν στον ύπνο μου που προφανώς δεν ήταν ελαφρύς πως ο Καρακλάγιτς πήρε μεταγραφή στη… Ρεάλ Μαδρίτης! Και στα μηνύματα κάτω από την είδηση στο aek365 και στο sdna αλλά και στο facebook γινόταν κανονικός χαμός με κράξιμο για την ΑΕΚ, την διοίκηση, τους τεχνικούς διευθυντές, τους προπονητές και βέβαια τους δημοσιογράφους που δεν κατάλαβαν το χρυσάφι που είχε η ΑΕΚ στα χέρια της!

Μάλιστα στην παρουσίαση του Σέρβου από τον Φλορεντίνο Πέρεθ που του έδωσε την φανέλα με το 7 (!!!) έπαιζαν σε λουπα στην οθόνη πίσω τους τα στιγμιότυπα που είχα δει στο wyscout το καλοκαίρι που τον απέκτησε η ΑΕΚ και είχα ενθουσιαστεί βλέποντας τον να πηγαίνει μόνος του… βόλτα όλη την άμυνα του Ερυθρού Αστέρα που δεν μπορούσε να τον κόψει με τίποτα.

Για όσους δεν θυμούνται τον παίκτη είχε έρθει στην ΑΕΚ επί Ίλια Ίβιτς το καλοκαίρι του 2020 εν μέσω πανδημίας, δεν ακούμπησε ενώ ακούστηκαν απίθανες ιστορίες για την εξωγηπεδική του ζωή και μετά από δύο δανεισμούς σε Ραντ και Παναχαϊκή έμεινε ελεύθερος δύο χρόνια μετά αφού δεν έκανε ούτε για την ΑΕΚ Β'.

Μόλις ξύπνησα έτρεξα στο… Transfermarkt μήπως έχω χάσει επεισόδια. Πράγματι είχα χάσει αλλά ο Καρακλάγιτς διαγράφει μια πορεία που δύσκολα θα έχει επόμενο σταθμό τη… Ρεάλ Μαδρίτης! Ο 25χρονος πλέον Σέρβος, έμεινε ελεύθερος από τις 10 Ιανουαρίου από την Μπάνια Λούκα, μια από τις εμβληματικές πόλεις του εμφυλίου της πρώην Γιουγκοσλαβίας και έκτοτε δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του…

Πραγματικά ανεξήγητο το όνειρο αλλά ελπίζω πως θα με διαβάσει κάποιος με εμπειρία ονειροκρίτη. Ομως αφού έτσι κι αλλιώς είδα στον ύπνο μου μεταγραφή, έστω κι από αυτές που δεν γίνονται ούτε και μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κρητικό πανηγύρι, ας μιλήσουμε λίγο για μεταγραφές να αλλάξουμε θεματολογία και να μας φύγει και το άγχος ενόψει της ρεβάνς.

Άλλωστε μετά το αποτέλεσμα και κυρίως τον τρόπο που διαμορφώθηκε την Πέμπτη υπάρχει μια τάση στα σοσιαλ για καμιά δεκαριά ακόμη μεταγραφές. Και αποχωρήσεις βέβαια. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά αφού είναι γεγονός πως η ΑΕΚ προέρχεται από απανωτά σοκ θλίψης που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 24 κι ακόμη στην ουσία δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι. Ακόμη κι οι περσινές μεταγραφές αεροδρομίου που έδωσαν μια εφήμερη χαρά αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες για όσους περίμεναν πως από μόνες τους θα κάνουν την καλύτερη ομάδα των δύο προηγούμενων σεζόν αδιαμφισβήτητη κυρίαρχο.

Βλέποντας λοιπόν μια εξέλιξη αγώνα που θύμισε πάρα πολλούς περυσινούς η αντίδραση ιδίως στα σοσιαλ που πάντα υπάρχουν κι αυτοί που ψάχνουν την ευκαιρία να ρίξουν λάδι στη φωτιά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα… τελικής λύσης. Περίπου να φύγουν όλοι και να έρθουν άλλοι τόσοι.

Είναι πράγματα που συμβαίνουν το καλοκαίρι που η ψυχολογία ιδίως σε οπαδούς ομάδων που έρχονται από κακές σεζόν, πόσο περισσότερο από καταστροφικές, αλλάζει ακόμη κι από μέρα σε μέρα. Με την πρόκριση την Πέμπτη είμαι βέβαιος πως πάλι θα αλλάξει το κλίμα. Σε περίπτωση αποκλεισμού που όσο και να τον ξορκίσουμε πάντα θα υπάρχει ως ενδεχόμενο, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη ψυχραιμία και χειρουργικές κινήσεις για να μείνει ζωντανή η σεζόν. Σκληρή αλήθεια αλλά αλήθεια.

Αυτό που δεν αλλάζει όμως είναι το νόημα των λεγόμενων του Χαβιέ Ριμπάλτα στις πρώτες του δηλώσεις σε Ελληνικό μέσο. Για αρχή έδωσε το στίγμα με ακρίβεια για όσους αποκρυπτογράφησαν τα λεγόμενα του. Μίλησε για μια σίγουρη μεταγραφή, αυτή του χαφ θα πω εγώ που ελπίζω και πιστεύω πως θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Αντερλεχτ αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί. Και μετά είπε πως στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου γίνονται πολλά.

Πράγματι μπορούν να γίνουν πολλά και στην ΑΕΚ. Ανεξάρτητα αν καταφέρει να μπει στους ομίλους αφήνοντας έξω την πολύ δύσκολη Αντερλεχτ που σίγουρα θα είναι φαβορί πρέπει προς το τέλος να καταφέρει την αναβάθμιση σε θέσεις που δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό. Δεξί μπακ, πιθανόν δεύτερο αριστερό μπακ, δεύτερο σεντερ φορ, πιθανόν τέταρτο στόπερ και ότι άλλο προκύψει στο πλάνο των Ριμπάλτα - Νίκολιτς. Αυτό βέβαια θα σημαίνει και αποχώρηση παικτών με οποιοδήποτε τρόπο. Με μεταγραφή ή λύσεις συμβολαίων ακόμη και επώδυνες.

Εκτός του Λαμελα που είναι εντελώς τυπική και γραφειοκρατική η καθυστέρηση λύσης του συμβολαίου η ΑΕΚ πρέπει να απαλλαγεί από τον Μαρσιάλ δημιουργώντας χώρο στο ρόστερ της αλλά και στο μπατζετ της. Πρέπει να σταματήσει να χτυπάει το κεφάλι της για την χαμένη ευκαιρία στις αρχές της μεταγραφικής περιόδου και να κλείσει το θέμα αποφασιστικά! Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού μιλάμε για συμβόλαιο 3,5 εκατ. τον χρόνο που λήγει το 2027 για παίκτη που κόπηκε από την Ευρωπαϊκή λίστα. Από εκεί και πέρα οι θέσεις που φαίνεται πως η ΑΕΚ χρειάζεται αναβάθμιση «προδίδουν» και τις άλλες αποχωρήσεις ή πωλήσεις που πρέπει να γίνουν…

Μην ξεχνάμε όμως και το άλλο πολύ σημαντικό που είπε ο Ριμπάλτα. Οσο κι αν δεν άρεσε σε κάποιους αφού είναι κάτι ασυνήθιστο για Ελλάδα, ο Ριμπάλτα μίλησε σαν αθλητικός διευθυντής μια περιφερειακής ευρωπαϊκής ομάδας. Γνωρίζοντας επακριβώς και σφαιρικά την κατάσταση μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην ΑΕΚ είπε το αυτονόητο. Οτι θα χρειαστούν άλλες δύο μεταγραφικές περίοδοι για να ολοκληρωθεί η αλλαγή της ομάδας που ολοκλήρωσε τον προηγούμενο Μάιο ένα κύκλο τετραετίας ουσιαστικά.

Αυτό δεν σημαίνει πως η ΑΕΚ δεν θα διεκδικήσει τους τίτλους, ούτε ότι θα παίζει με παίκτες που θα έπρεπε να έχουν φύγει. Απλά στο μυαλό του Ριμπαλτα αλλά και στον κόσμο του κανονικού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αλλάξει μια ομάδα ολοκληρωτικά σε μια μεταγραφική περίοδο. Οι ομάδες έχουν συνέχεια και αυτή η συνέχεια είναι που τελικά φέρνει τις επιτυχίες με τις κατάλληλες προσθήκες και αποχωρήσεις φυσικά. Πάμπολλα τα παραδείγματα. Μην ξεχνάμε την ΑΕΚ του 22 και μετά του 23, τον Ολυμπιακό του 22-23 και μετά του 24-25 κι αν θέλουμε να πάμε και λίγο πιο έξω την Νάπολι του 24 και μετά του 25 και βέβαια τη Λίβερπουλ που χωρίς τον Κλοπ και με μια μόνο μεταγραφή που έπαιξε… ενάμιση ματς πήρε περπατώντας το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Εχουν 1000 δίκια όλοι που παραπονούνται για το φιναλε της περυσινής σεζόν αλλά η λύση δεν είναι οι κινήσεις πανικού και εντυπωσιασμού. Ολα πρέπει να γίνουν με μεθοδικότητα και χωρίς τρέλες και να κριθούν σε βάθος χρόνου. Κι αν τελικά στραβώσει το πράγμα η αποτυχία να είναι ποδοσφαιρική. Αν και το ποδόσφαιρο συνήθως όταν δεν πας κόντρα στη λογική του σε βάθος χρόνου σε δικαιώνει. Ολα αυτά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Δεν θα φανεί αν η ΑΕΚ είναι καλή ή κακή ομάδα. Μας νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα. Η πρόκριση!