ΑΕΚ: Στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας η κούπα του πρωταθλήματος των γυναικών (vid)

Αποθέωση και γύρος του θριάμβου για την πρωταθλήτρια ομάδα γυναικών της ΑΕΚ τη σεζόν 2024-25.

Στιγμές αποθέωσης γνώρισε η ομάδα γυναικών της ΑΕΚ, κατά την απονομή του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Η Καπνίση σήκωσε το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση από 15.000 και πλέον φίλων της Ένωσης στην OPAP Arena και στη συνέχεια οι παίκτριες του Νίκου Κοτσωβού έκαναν τον γύρο του θριάμβου.

Οι οπαδοί ζήτησαν το νταμπλ, μιας και η ΑΕΚ έχει νικήσει 3-1 τη ΡΕΑ στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου στο Ρέθυμνο και θα διεκδικήσει και τη δεύτερη κούπα φέτος. Κι όλα αυτά τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του τμήματος.